​À quand l’ouverture de la pointe Riri ?

Tahiti, le 18 février 2025 – C’est la question du moment à Toahotu. Peu d’informations filtrent, mis à part que “le dossier suit son cours” dans la continuité de l’appel à candidatures pour la gestion du site. Il faudra probablement patienter encore plusieurs mois.





Depuis le retrait du textile de chantier de la clôture, les nouvelles infrastructures du parc de la pointe Riri sont bien visibles : parking, restaurant, fare pōte’e, marina, accès à la mer pour les pêcheurs et les rameurs, aire de jeux pour enfants, etc. La nature a repris ses droits, même un peu trop par endroits. Côté mer, la plage de la lagune a été réensablée, mais il faudra patienter au-delà du premier trimestre avant de pouvoir y poser sa serviette.

Pas avant mai 2025

Fermé depuis bientôt deux ans pour 1,7 milliard de francs de travaux financés par le Pays, le site de 4 hectares est aujourd’hui gardienné, mais il doit impérativement être doté d’un gestionnaire avant d’ouvrir ses portes au public. Lancé fin octobre 2024, l’appel à candidatures pour la mise en œuvre d’une délégation de service public a pris fin le 17 janvier dernier. “Le dossier suit son cours et l’échéancier de mai 2025 est toujours d’actualité. Nous comprenons l’impatience de la population et faisons au mieux dans le respect des procédures administratives”, nous a-t-il été indiqué du côté de la présidence.



Difficile d’en savoir plus, même au niveau communal. “Depuis le début de l’année, à chaque fois que je croise des administrés, surtout ceux qui avaient l’habitude d’aller à la mer là-bas, ils me demandent quand ça va être ouvert”, confie la maire déléguée de Toahotu, Charline Tauraatua Saint-Saëns. “Je n’ai pas grand-chose à leur répondre : on a zéro information. On aimerait au moins avoir une date. On est content qu’on vienne investir chez nous, mais on ne pensait pas que ça prendrait autant de temps”, poursuit-elle. Le maire de Taiarapu-Ouest, Tetuanui Hamblin, n’est “pas beaucoup plus informé” et confirme “l’impatience des administrés”.



La future attractivité du site suscite également des interrogations du point de vue des professionnels, comme les prestataires nautiques et les artisans. Avant les travaux, plusieurs associations proposaient également des activités sportives sur place.



