Pointe Riri : pas d’inauguration avant 2025

Tahiti, le 21 octobre 2024 – À Toahotu, les futurs usagers du parc de la pointe Riri devront encore patienter. Retardée, la consultation pour désigner un gestionnaire devrait être lancée cette semaine, associée à un délai de “au moins quatre mois”.





Si les aménagements du parc de la pointe Riri, à Toahotu, ne sont plus associés à l’urgence olympique depuis longtemps, c’est désormais la population qui s’impatiente. “Ça fait plus d’un an et demi que le site est fermé, alors qu’on venait tous les week-ends, et parfois en semaine pour se baigner avec les enfants. On a hâte de découvrir les améliorations. Je crois que ça va attirer du monde !”, confie un riverain stationné devant la clôture. En juin dernier, l’échéance la plus optimiste concernant



Le service du Tourisme, maître d'ouvrage, n'a pas souhaité s'exprimer dans l'immédiat. Le service communication de la Présidence nous a indiqué que la réception du chantier était encore "partielle" et que la consultation dans le cadre de la délégation de service public (DSP) serait publiée cette semaine. "Il faudra compter au moins quatre mois durant lesquels le site devra rester propre et non-dégradé, afin que le futur gestionnaire en prenne possession dans les conditions annoncées dans la consultation". La nouvelle échéance serait donc fixée à la fin du premier trimestre 2025. Dans ce contexte, le site fait l'objet d'une surveillance continue pour éviter toute intrusion.

