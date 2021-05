​23,8% des Polynésiens de plus de 18 ans vaccinés à ce jour

Si 58 341 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin en Polynésie française (29,9% de la population totale) depuis le 18 janvier dernier, 46 527 d’entre-elles sont dorénavant protégées par un traitement immunitaire complet contre le Covid-19, après inoculation d’une dose de rappel lorsque nécessaire, apprend-t-on vendredi du dernier bulletin épidémiologique diffusé par les autorités sanitaires locales. A ce jour, cela représente près d’un quart (23,8%) des Polynésiens âgés de plus de 18 ans.Vendredi, la situation sanitaire constatée dans l’archipel fait était de 11 personnes avec le statut de « cas actif », c’est-à-dire dépistées au cours des sept derniers jours et potentiellement encore contagieuses. Seul un cas a été dépisté positif au Covid-19 entre jeudi et vendredi.Un patient est encore hospitalisé après une infection par le coronavirus. Il est maintenu sous observation en service de réanimation. Depuis le 10 septembre, le Polynésie française déplore 142 victimes décédées après avoir été infectées par le virus.