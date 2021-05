​Un centre de vaccination à la présidence samedi

Tahiti, le 28 mai 2021 - Un centre de vaccination éphémère est installé à la présidence samedi 29 mai de 8h à 16h, pour les volontaires âgés de plus de 16 ans.



Dans le cadre de la campagne de large vaccination de la population, un centre de vaccination éphémère est prévu, samedi 29 mai, sous le chapiteau de la présidence à Papeete. Ce centre sera ouvert aux personnes âgées de 16 ans et plus, qui souhaitent se faire vacciner contre le Covid-19, pour une primovaccination ou pour recevoir une dose de rappel, lorsque nécessaire et au moins trois semaines après la première injection.

A noter que les mineurs devront être accompagnés, ou venir avec un accord parental signé. Les vaccins utilisés seront le Pfizer pour les patients de 16 ans et plus, et le Janssen à dose unique pour les 18 ans et plus.



Il est rappelé aux personnes ayant déjà contracté le virus Covid-19, qu'il est recommandé d’attendre 6 mois avant d’envisager un traitement vaccinal anti-Covid.