.... et EDT Va'a s'offre la Coupe de l'environnement

Tahiti, le 1er mai 2022 - En l'absence de Shell Va'a, du Team OPT ou encore du Team Air Tahiti Va'a, EDT s'est offert, samedi, la Coupe de l'environnement, course de V6 marathon entre la plage de Taaone et la pointe Vénus. Les électriciens ont bouclé le parcours de 22 km en 1h27'43 et ont devancé les deux équipages de Manihi Va'a. Chez les dames Ihalani Va'a a confirmé sa suprématie dans la catégorie en devançant de plus de deux minutes l'équipage de Ara Ara, de Huahine.



Les courses s'enchainent pour les 'aito du va'a qui se sont attaqués, samedi, à la 14e édition de la Coupe de l'environnement, organisée par le club Enviropol, présidé par Ringo Paepaetaata. Si 86 équipages, toutes catégories confondues, ont pris le départ depuis la plage de Aorai Tini Hau, les grosses écuries ont manqué à l'appel, dont notamment Shell Va'a, vainqueur lors de la précédente édition. Le Team OPT et le Team Air Tahiti Va'a pointaient également aux abonnés absents. L'occasion était donc belle pour les autres clubs de s'offrir une première victoire cette saison.

Un duel EDT Manihi



À la sortie de la passe Muriavai, Manihi A, avec au poste de pēperu, Manutea Millon, a profité des quelques vagues pour propulser son embarcation et prendre une légère avance sur EDT. Manihi B pour sa part restait en embuscade, à la troisième place. Mais sur un plan d'eau calme, les électriciens allaient définitivement prendre l'avantage sur leurs rivaux des Tuamotu au cours des derniers kilomètres de course pour franchir finalement la ligne d'arrivée au bout de 1h27'43. Manihi A de son côté s'est même fait dépasser par sa petite sœur, Manihi B, qui s'est donc adjugé la deuxième place à un peu plus de trente secondes du vainqueur.



Chez les dames, Ihilani Va'a, qui avait placé deux pirogues aux deux premières places lors du Marathon Polynésie la 1re fin mars, a confirmé sa suprématie dans la catégorie. La bande à Vaimiti Maoni a bouclé les 18 km de course (Taaone-To'a Hiro-Taaone) en 1h18'24, devançant de plus de deux minutes Ara Ara, de Huahine. Et l'équipage féminin d'EDT Va'a a complété le podium chez les dames. Prochain rendez-vous pour les amateurs de va'a, le Mémorial Guy Temauri, prévu le 14 mai. Au programme pour les équipages engagés en open homme, un parcours de 22 km entre Taaone et la Pointe Vénus. Et les conditions météo ont été plutôt clémentes pour les rameurs avec un ciel voilé, de la pluie et un léger vent d'est lors de la remontée vers Mahina. Un premier tronçon qui a notamment vu trois équipages à la bagarre à la Pointe Vénus : les pirogues de Manihi Va'a A et B et celle d'EDT Va'a, emmenée notamment par Lono Teururai, seul rescapé désormais de la "Dream Team" victorieuse de quatre éditions de suite de la Hawaiki Nui Va'a entre 2014 et 2018.À la sortie de la passe Muriavai, Manihi A, avec au poste de pēperu, Manutea Millon, a profité des quelques vagues pour propulser son embarcation et prendre une légère avance sur EDT. Manihi B pour sa part restait en embuscade, à la troisième place. Mais sur un plan d'eau calme, les électriciens allaient définitivement prendre l'avantage sur leurs rivaux des Tuamotu au cours des derniers kilomètres de course pour franchir finalement la ligne d'arrivée au bout de 1h27'43. Manihi A de son côté s'est même fait dépasser par sa petite sœur, Manihi B, qui s'est donc adjugé la deuxième place à un peu plus de trente secondes du vainqueur.Chez les dames, Ihilani Va'a, qui avait placé deux pirogues aux deux premières places lors du Marathon Polynésie la 1re fin mars, a confirmé sa suprématie dans la catégorie. La bande à Vaimiti Maoni a bouclé les 18 km de course (Taaone-To'a Hiro-Taaone) en 1h18'24, devançant de plus de deux minutes Ara Ara, de Huahine. Et l'équipage féminin d'EDT Va'a a complété le podium chez les dames. Prochain rendez-vous pour les amateurs de va'a, le Mémorial Guy Temauri, prévu le 14 mai.





Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 1 Mai 2022 à 16:10 | Lu 148 fois