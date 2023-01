Zorgnotti et Touffet conservent leurs titres sur le 5 km

Tahiti, le 16 janvier 2023 - Le Championnat de Polynésie du 5 km sur route 2023 a eu lieu samedi soir dans et aux abords du stade de Punaruu. Benjamin Zorgnotti et Elodie Touffet, vainqueurs de l’épreuve en 2022, ont récidivé pour figurer de nouveau au palmarès.



Riche journée d’athlétisme samedi du côté de la Punaruu avec la Patiri Race, rendez-vous réservé aux sprinteurs dans l’après-midi, puis une épreuve de fond en soirée avec la programmation du Championnat de Polynésie du 5 km sur route lancé du stade de Punaruu aux alentours de 18 h 30. Solide participation avec plus d’une centaine de coureurs au départ. Le parcours proposait deux tours de 2,5 km dans la zone industrielle de la Punaruu et une arrivée dans le stade.



Tous les ténors de la discipline étaient présents et si Benjamin Zorgnotti est imbattable localement lorsqu’il est sur le territoire et pas accaparé sur les circuits nationaux et internationaux de triathlon, il allait devoir composer avec une solide adversité face à des coureurs tels Damien Troquenet, Benoit Valadier ou Sylvain Blachier habitués à jouer les premiers rôles dans les courses de fond sur piste ou sur route. Il n’y eut toutefois pas de surprise, Benjamin Zorgnotti l’emportant comme prévu en 15’ 43’’, mais il reconnaissait à l’arrivée que Damien Troquenet l’avait obligé à ne jamais se relâcher. Le vice-champion bouclait son parcours en 16’ 06’’, Benoit Valadier complétant le podium en 16’ 29’’.



Pas de soucis en revanche pour Elodie Touffet chez les dames, la sociétaire de Central creusant l’écart sur ses adversaires au fil du parcours pour prendre la 18e place au scratch et l’emporter en 19’ 02’’. Deuxième féminine, Lauriane Bisch terminait en 19’ 45’’. Encore une course sur route au programme samedi prochain avec la 2e édition de la Vaitavere Run.

Résultats 1.Benjamin Zorgnotti (Central) 15’ 43’’

2. Damien Troquenet (VSOP) 16’ 06’’

3. Benoit Valadier (Central) 16’ 29’’

4. Sylvain Blachier (Ace Arue) 17’ 24’’

5. Eric Dugert (Stade bordelais) 17’ 44’’

6. Felice Covillon (Central) 17’ 47’’

7. Fulbert Gara (ATN Run) 17’ 54’’

8. Mathieu Poty (Tam Pun) 17’ 57’’

9. Rodrigue Lozinguesz (Central) 18’ 07’’

10. Alexander Casu (Central) 18’ 19’’

11. David Bernard (ATN Run) 18’ 21’’

12. Jean-Marc Carcy (Tam Pun) 18’ 21’’

13. Rainui Taarea (APLD) 18’ 23’’

14. Yohann Roussel (Ace Arue) 18’ 48’’

15. Arthur Grondin (Central) 18’ 51’’

…

18. Elodie Touffet (Central) 19’ 02’’ 1re femme

24. Lauriane Bisch (APLD) 19’ 45’’ 2è femme

97 participants classés

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 16 Janvier 2023 à 16:09 | Lu 131 fois