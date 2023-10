Zelensky en visite surprise à l'Otan pour s'assurer du soutien de ses alliés

Bruxelles, Belgique | AFP | mercredi 11/10/2023 - Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté mercredi les membres de l'Otan à renforcer leur soutien à son pays à l'approche de l'hiver, à l'occasion de sa première visite au siège de l'Alliance depuis l'invasion russe de l'Ukraine.



"Nous avons besoin du soutien des dirigeants, voila pourquoi je suis là", a déclaré M. Zelensky qui s'était dit la veille inquiet des conséquences sur la contribution des alliés à son pays de la guerre entre Israël et le Hamas, après l'attaque lancée samedi par le mouvement islamiste palestinien depuis Gaza.



M. Zelensky a participé à une réunion des ministres de la Défense de l'Otan, dans le cadre d'une visite surprise.



"Chers amis, nous devons gagner la bataille de l'hiver contre la terreur", a-t-il déclaré devant les pays membres du groupe de Ramstein, qui tire son nom de celui de la base américaine en Allemagne où ces pays se sont retrouvés pour la première fois afin de coordonner leur soutien militaire à l'Ukraine.



Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, dont le pays est le principal contributeur à l'effort de guerre ukrainien, a tenu à le rassurer au début de la réunion. "Nous sommes ici pour livrer ce qu'il faut, aussi longtemps qu'il le faut", a-t-il déclaré.



Il a annoncé une nouvelle aide militaire américaine d'un montant de 200 millions de dollars en faveur de l'Ukraine sous la forme notamment de systèmes de défense anti-aérienne, un besoin crucial de l'Ukraine avant l'hiver. Cette aide portera le total du soutien militaire américain à 43,9 millions de dollars, a-t-il assuré.



L'hiver dernier, la Russie avait pilonné les infrastructures énergétiques ukrainiennes, privant à maintes reprises la population d'électricité ou de chauffage.



Une situation que Kiev et ses alliés ne veulent pas voir se reproduire. L'accent va être mis sur un "bouclier hivernal" anti-aérien, pour tirer les leçons de l'an dernier, a résumé cette semaine un diplomate en poste à l'Otan.



"La défense anti-aérienne est une partie significative de la réponse", a jugé M. Zelensky, en remerciant ses alliés pour l'aide déjà reçue.



Survivre à l'hiver



"Comment nous allons survivre cet hiver est essentiel pour nous", a-t-il souligné.



M. Zelensky a été accueilli par le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, qui a lui aussi tenu à le rassurer sur l'engagement des Alliés que certains redoutent de voir fléchir après un peu moins de 600 jours de guerre.



"Votre combat est notre combat, votre sécurité est notre sécurité", a affirmé M. Stoltenberg aux côtés du président Zelensky.



"L'attention internationale risque de se détourner de l'Ukraine, et cela aura des conséquences", avait mis en garde la veille le dirigeant ukrainien sur une chaîne de télévision française.



"La guerre en Ukraine a notre attention, et l'Ukraine a notre soutien total", a affirmé la ministre néerlandaise de la Défense, Kajsa Ollongren, peu avant le début de la réunion.



Les pays de l'Alliance n'en redoutent pas moins un effritement du soutien américain.



Les Etats-Unis représentent à eux seuls la moitié de l'aide militaire fournie à l'Ukraine, le reste venant principalement des autres pays membres de l'Otan.



Mais une aide américaine promise à l'Ukraine a fait les frais d'un compromis au Congrès devant éviter la paralysie budgétaire du pays et rien ne dit qu'un accord sera rapidement trouvé sur ce point.



La présidence américaine évalue à 24 milliards de dollars la rallonge nécessaire pour continuer de soutenir l'effort de guerre ukrainien.



Et au siège de l'Otan, les Alliés le savent, l'Europe ne peut pas se substituer aux Etats-Unis. Ils n'en ont ni l'intention, ni les moyens, a résumé cette semaine un diplomate européen de l'Alliance.



A court terme, personne toutefois ne s'inquiète d'une interruption éventuelle ou d'une révision des programmes en cours à la lumière des événements en Israël où les Etats-Unis ont annoncé un renforcement de leur aide militaire.



"Sur la question de savoir si le soutien américain à Israël peut affecter ou non le soutien américain à l'Ukraine, nous n'anticipons aucun problème à ce sujet", avait affirmé mardi devant la presse l'ambassadrice américaine auprès de l'Otan, Julianne Smith.



Et, si l'Otan n'est pas appelé à jouer un rôle particulier dans cette région du monde, les ministres de la Défense de l'Alliance s'entretiendront jeudi avec leur homologue israélien en visio-conférence, a indiqué un diplomate d'un pays membre.