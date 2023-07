Yvelines: deux morts dans un accident de bus, un automobiliste en garde à vue

Nanterre, France | AFP | vendredi 28/07/2023 - Un automobiliste de 21 ans "en état d'ivresse manifeste" a été placé en garde à vue vendredi dans les Yvelines, peu après un accident impliquant une voiture et un bus qui a fait deux morts et de nombreux blessés, dont cinq en "urgence absolue", a indiqué le parquet de Versailles.



Les deux passagers du bus décédés sont un homme et une femme, respectivement nés en 1959 et 1969.



Outre les cinq blessés en "urgence absolue", on compte 33 blessés en "urgence relative", a précisé le parquet.



Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire et blessures involontaires, a ajouté le parquet, qui a retenu la circonstance aggravante de "présence d'alcool" chez l'automobiliste, lui-même blessé dans l'accident, sans que ses jours ne soient en danger.



Le conducteur du bus fait lui aussi partie des blessés, selon la SNCF.



L'accident s'est produit sur le territoire de Mézières-sur-Seine, à 42 km au nord-ouest de Paris, sur la route départementale 113.



Les circonstances précises restent à déterminer, ont souligné le parquet et la préfecture des Yvelines. Dans un premier temps, une source policière avait indiqué que le bus avait fait un écart en voyant arriver une voiture roulant à contre-sens.



A la mi-journée, plusieurs camions de dépannage remorquaient le bus accidenté, ont constaté les journalistes de l'AFP.



L'autocar transportait une cinquantaine de personnes, et assurait pour la SNCF le remplacement du tronçon de la ligne J du Transilien entre Épône-Mézières et Mantes-la-Jolie, sur un axe fermé pour travaux, selon le site du Transilien.



Selon la préfecture, 93 sapeurs-pompiers, sept équipes médicales, 20 véhicules de secours et deux hélicoptères du SAMU et de la sécurité civile se sont rendus sur place pour "permettre l'évacuation des blessés en urgence absolue". Une cellule d'urgence médico-psychologique a également été mise en place.



Appel à la vigilance



Le ministre délégué aux Transports Clément Beaune s'est rendu à Mézières-sur-Seine. "Il est trop tôt pour l'affirmer mais il y a un risque effectivement qu'il y ait eu un comportement alcoolique", a-t-il avancé sur place, au micro de BFMTV, au moment où l'enquête débutait.



"C'est aussi un rappel absolument nécessaire de vigilance pour chacun, de respect strict des règles", a insisté le ministre, déplorant qu'il y ait "chaque année plus de 3.000 morts sur les routes". L'an dernier, les accidents sur les routes de France métropolitaine avaient provoqué 3.260 décès.



"J'espère que les cinq personnes qui sont en état très critique s'en sortiront", a dit à l'AFP le maire de Mézières-sur-Seine, Franck Fontaine (Modem), visiblement ému. L'édile a aussi indiqué que le bus avait terminé sa course "à dix mètres de la station d'épuration" proche.



La présidente du Conseil régional d'Île-de-France, Valérie Pécresse, a déploré sur Twitter rebaptisé X, un "terrible accident" et adressé ses "pensées aux victimes, à leurs familles, au conducteur du bus" confrontés selon elle à un "chauffard".



Le groupe SNCF a indiqué à l'AFP avoir "appris avec beaucoup d'émotion" l'existence de l'accident et "s’associe(r) à la douleur des victimes et de leur famille". L'entreprise a communiqué un numéro d'information et d'aide pour les familles (0800 130 130).



En mars, un car scolaire transportant des élèves de primaire de retour de colonies de vacances et qui se dirigeait vers la gare de Grenoble, avait basculé dans un ravin, faisant 14 blessés dont deux adultes en "urgence absolue", après une sortie de route près de Corps, en Isère.