Yohan Vairaa proche de la ceinture des super lourds au Challenge Maco Nena

Tahiti, le 2 avril 2023 - La 9e édition du Challenge Maco Nena s'est déroulée, jeudi et samedi, à Tipaerui. Seul Tahitien en finale dans la catégorie des super lourds (+91 kg), le jeune espoir, Yohan Vairaa, a livré un beau combat face au Néozélandais, Elias Louie Taufa avant de s'incliner par décision partagée des juges. Dans l'autre finale 100% kiwi, chez les lourds (-91 kg), Jaiden Ball l'a emporté face à Keanu Naden.



Ça a cogné très fort jeudi et samedi du côté de Tipaerui où s'est tenue la 9e édition du Challenge Maco Nena. Normal, serait-on tenté de dire, puisque ce challenge met à l'honneur depuis sa création en 2013, les poids lourds. Et cette année comme à l'accoutumée, quatre boxeurs néozélandais ont été invités par la Polynesia boxing association (PBA) pour se frotter à quelques-uns des meilleurs pugilistes du fenua. Chez les lourds (-91 kg), Miti Ihorai Brotherson avait hérité dans sa demi-finale de Keanu Naden et le tenant de la ceinture de champion de la catégorie, Henere Tetoofa, était opposé à Jaiden Ball. Du côté des super lourds (+91 kg), Hekenui Brodien devait se défaire d'Elias Louie Taufa et Yohan Vairaa avait rendez-vous avec John Pua.



Tout ce beau monde s'est donc retrouvé jeudi pour les demi-finales. A l'issue de ces dernières, deux Tahitiens avaient validé leur ticket pour les finales de samedi. Henere Tetoofa, très détendu, l'a emporté par décision partagée des juges face à Jaiden Ball. Et le jeune espoir, Yohan Vairaa, a livré une très belle prestation face à son adversaire kiwi, John Pua, lui permettant de disputer sa première finale au Challenge Maco Nena.

Henere Tetoofa absent, Yohan Vairaa seul Tahitien en finale Sauf que samedi Henere Tetoofa, qui devait défendre sa ceinture de champion, ne s'est pas présenté à Tipaerui. L'intéressé s'était entre-temps envolé pour les États-Unis pour y disputer un combat. Par conséquent, la finale chez les lourds a vu s'opposer les deux N-Z, Keanu Naden et Jaiden Ball. Et quand on écrivait un peu plus haut que ça a cogné très fort, ce combat en a été une parfaite illustration. Dans le premier round, Naden a mis au supplice son adversaire en le contrant parfaitement avec des terribles crochets du droit. Très vite Jaiden Ball a été compté dans la première reprise, mais pas de quoi le faire vaciller plus que ça malgré un saignement persistant au nez. Dans les deux dernières reprises, Ball, au courage, allait reprendre petit à petit le dessus sur Keanu Naden. Puis dans le dernier round Jaiden Ball allait totalement se lâcher et toucher de plus en plus son rival kiwi. Et à l'issue d'un véritable pugilat, Jaiden Ball était déclaré vainqueur par décision partagée des juges.



Cette opposition 100% néozélandaise a parfaitement lancé la finale des super lourds opposant Yohan Vairaa à Elias Louie Taufa. Le protégé de Pierre Nena est rentré tambour battant dans son combat en agressant d'entrée son adversaire. Mais le Kiwi encaisse et contre parfaitement le sociétaire du Tefana Boxing Club. Du bord du ring les coups échangés entre les deux hommes sont terribles. Dans son coin, Elias Louie Taufa est coaché par son père qui lui indique que le Tahitien commence à faiblir.



Certes Yohan Vairaa semblait avoir plus de mal dans les deux dernières reprises, mais il lui aura surtout manqué plus de précisions dans ses coups pour faire mal. Le Néozélandais pour sa part a bien géré sa fin de combat, entre esquive, saisi et des séries de coups bien placés. A l'arrivée Yohann Vairaa s'inclinait par décision partagée des juges. “C’était une belle guerre. Un des combats les plus durs que j’ai menés, surtout au Challenge Maco Nena. Mais je suis très déçu”, a confié le jeune espoir à l'issue de son combat. “Il faut rester humble dans la victoire mais aussi dans la défaite. C’est dans la défaite que l’on devient plus fort. C’est ma première défaite, et je ferai en sorte que ce soit la dernière.” Une belle conclusion pour cette 9e édition du Challenge Maco Nena.

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 2 Avril 2023 à 17:24 | Lu 273 fois