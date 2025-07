Yémen: les Houthis revendiquent une deuxième attaque de navire en mer Rouge en 24H

Dubaï, Emirats arabes unis | AFP | mercredi 09/07/2025 - Les rebelles Houthis ont revendiqué mercredi une attaque meurtrière contre un navire marchand au large du Yémen, leur deuxième visant un cargo en 24H, marquant une reprise de leurs actions contre des bateaux qu'ils estiment liés à Israël dans cette voie maritime clé pour le commerce mondial.



La mission européenne Aspides déployée dans la zone a indiqué que six membres d'équipage de ce deuxième bateau, le vraquier Eternity C, avaient été secourus, tandis que trois étaient morts dans l'attaque, menée lundi et mardi et "au moins deux blessés, dont un électricien russe qui a perdu une jambe".



Les recherches se poursuivent pour retrouver plus d'une dizaine d'autres marins qui étaient à bord de ce navire battant pavillon libérien qui a fini par couler.



Les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont revendiqué cette attaque comme celle qui avait visé dimanche un autre cargo, le Magic Seas, qui a coulé et dont l'équipage a pu être secouru.



"La force navale des forces armées yéménites a visé le navire (Eternity C)", a déclaré le porte-parole militaire des rebelles soutenus par l'Iran, Yahya Saree, invoquant un acte de solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza. Selon lui, le navire se dirigeait vers Eilat, dans le sud d'Israël.



- Poursuite des recherches -



Dans un communiqué mardi avant cette revendication, l'ambassade des Etats-Unis au Yémen avait déjà imputé l'attaque aux Houthis, la qualifiant de la "plus violente" menée à ce jour.



Elle a encore affirmé que les rebelles portaient "atteinte à la liberté de navigation en mer Rouge", malgré une trêve avec les Etats-Unis, alliés d'Israël, qui avait mis fin en mai à des semaines de bombardements américains.



Depuis fin 2023, les Houthis ont principalement attaqué des navires qu'ils estiment liés à Israël, affirmant agir par solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza, où une guerre oppose le mouvement islamiste Hamas à l'armée israélienne.



Mercredi, M. Saree a mis en garde "toutes les entreprises traitant avec les ports de la Palestine occupée", affirmant que "leurs navires et équipages ser(aient) pris pour cible", pour "contraindre l'ennemi sioniste (Israël)" à "mettre fin à la guerre en cours" à Gaza.



"Suite à l'attaque sur le navire marchand Eternity C dans la partie sud de la mer Rouge, six membres d'équipages naufragés ont été repêchés en mer", a déclaré mercredi la mission Aspides, une force militaire de l'Union Européenne déployée en mer Rouge en réponse aux attaques des Houthis.



Plus tôt, l'United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), un service géré par la Royal Navy britannique, avait fait état de cinq membres d'équipage secourus lors d'opérations de recherche et de sauvetage lancées "dans la nuit" et qui se "poursuivent pour retrouver les autres".



Les Houthis ont "secouru un certain nombre de membres d'équipage du navire (...) transportés en lieu sûr", a affirmé M. Saree.



Vingt-cinq personnes étaient à bord de l'Eternity C, selon Aspides, dont 21 philippins selon les autorités philippines.



Ces dernières et la société de sécurité britannique Ambrey ont indiqué que le vraquier avait coulé au large du port yéménite de Hodeida, contrôlé par les Houthis.



- Hommes masqués et armés -



Les Houthis ont diffusé des images vidéo montrant des hommes masqués et armés prendre d'assaut le Magic Seas sur fond d'explosions puis ce qui semble être le naufrage du navire.



Les deux bateaux ont probablement été attaqués "en raison de précédents passages dans des ports israéliens ou de liens entre leurs propriétaires ou gestionnaires et d’autres navires ayant fréquenté Israël", selon le Centre conjoint d'information maritime, géré par une coalition navale occidentale.



En mars 2024, trois membres d’équipage avaient été tués et quatre blessés lors d'une attaque houthis contre le navire marchand True Confidence, leur première attaque meurtrière dans le cadre de leurs opérations au large du Yémen.



Celles ci ont contraint de nombreux armateurs à éviter cette zone où transite 12% du commerce mondial, d'après la Chambre internationale de la marine marchande (ICS).



En mai, les rebelles, qui contrôlent la capitale Sanaa et de larges pans du Yémen, avaient averti qu'ils continueraient à cibler les navires israéliens ou liés à Israël, malgré la trêve avec les Etats-Unis.



En représailles, Israël a mené plusieurs bombardements de sites houthis au Yémen, notamment Hodeida et ses environs, ciblés à nouveau dimanche et lundi.



Lundi, les Houthis ont indiqué avoir riposté par des tirs de missiles en direction d'Israël. L'armée israélienne a dit avoir détecté deux missiles tirés depuis le Yémen.