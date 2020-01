Yémen: 78 enfants morts de la dengue, Save the Children craint une épidémie

Dubaï, Emirats arabes unis | AFP | mardi 14/01/2020 - Au moins 78 enfants sont morts en 2019 de maladies liées à la dengue au Yémen, pays dévasté par la guerre, a annoncé mardi l'ONG Save the Children, en mettant en garde contre une épidémie.



"Soixante-dix-huit enfants de moins de 16 ans sont déjà morts (...) et plus de 52.000 de cas suspects ont été recensés dans le pays", a déclaré l'ONG dans un communiqué.

"Cela pourrait signaler le début d'une épidémie", a averti Save the Children.

Au total, 192 personnes sont mortes de maladies liées à la dengue en 2019, la plupart dans la ville de Hodeida et celle d'Aden dans le sud-ouest et le sud du pays.

"Hodeida a le deuxième taux de mortalité du pays avec 62 décès d'adultes et d'enfants en 2019", a précisé, dans le communiqué, la coordinatrice sur le terrain de Save the Children au Yémen, Mariam Aldogani.

"Plus de 40 de nos employés et des membres de leurs familles ont été touchés par la fièvre", a-t-elle dit.

Le représentant du Comité international de la Croix-Rouge auprès de l'ONU, Robert Mardini avait déjà évoqué le 25 novembre de nombreux cas de dengue au Yémen, pays déjà touché par le choléra.

La dengue est principalement transmise par le moustique tigre qui se reproduit dans des mares d'eau stagnante.

Depuis 2015, la guerre au Yémen a fait des dizaines de milliers de morts, la plupart des civils, selon diverses organisations humanitaires. Le conflit a entraîné la pire crise humanitaire au monde actuellement, selon l'ONU.