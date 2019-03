Yellowstone sur scène à Tahiti avant de "s'exporter" en France

Si les concerts de Yellowstone se comptent sur les doigts de la main chaque année, Rod, Thom, Mano, Tox, César et Laurent comptent "se rôder" lundi auprès d'un public qui les connaît déjà. "On a un groupe de fans de 200 à 300 personnes qui nous suivent régulièrement, on va voir comment ça se passe. Et puis, ce concert permet de nous faire une petite rentrée d'argent pour la tournée" , explique le batteur. Car effectivement, le groupe doit préparer sa tournée de festivals en France prévue du 23 juin au 10 juillet.

"On a cinq dates de prévues en France, dont celui de Poupet en Vendée, où on fera la première partie de Boulevard des airs et de Cats on tree. C'est déjà sold out… 10 000 personnes, c'est pas rien" , précise Rod.

Parmi les autres dates prévues pour le groupe, un concert au festival Avoine à Tours, un autre à Nantes aux Ferrailleurs, un au festival de Puget sur Argens près de la côte d'Azur et enfin pour finir en beauté, le dernier au légendaire Bus Palladium à Paris !