Yannick Noah : “Je me sens comme chez moi à Tahiti”

Dans un premier temps et avant que j’arrive, on a échangé par téléphone. J’ai envoyé des titres de chansons que je pensais travailler et leur ai demandé qu’ils m’envoient leurs idées et envies. On a arrêté une liste ensemble ce mardi, le jour de notre première rencontre. Ils ont déjà bien travaillé et tout s’est très bien passé. Ils sont souriants, funs, c’était comme si on avait toujours joué ensemble. On va se revoir encore à trois reprises pour apprendre à se connaître et pouvoir un peu improviser le jour J.

Quand je vais au concert, j’aime que l’artiste reprenne ses tubes plutôt qu’il ne propose tous ses nouveaux titres. Un bon concert c’est un concert au cours duquel tu as pu chanter et danser, qui rappelle des souvenirs, qui permette à chacun d’entonner des chansons qu’il connaît. On va par exemple reprendre Les Lionnes, Aux Arbres citoyens, Métis(se), Simon papa tara… Il y aura également des titres du nouvel album sorti en août 2022