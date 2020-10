Yann Teagai directeur de TFTN

Pourquoi ce choix pour votre nouveau directeur ?

"Ma proposition a surpris tout le monde. En premier le président, puis Teva Rohfritsch. Car il était question que Yann Teagai retourne dans son établissement d'origine. Mais j'ai été au CA de l'Egat et j'ai vu le travail qu'il a fait pour redresser l'établissement quand il y a été nommé. Surtout pour le tournant que doit prendre TFTN avec l'ouverture de la médiathèque sur Paofai, le chantier que l'on doit ensuite lancer sur l'avenir de To'atā et le transfert des salles de spectacles sur Outumaoro. J'ai beaucoup apprécié les capacités de ce garçon. Ce n'est pas quelqu'un qui vient effectivement du milieu de la culture, mais c'est difficile de trouver quelqu'un qui soit à la fois artiste et gestionnaire. Ce n'est pas une personne complètement inconnue pour une partie du personnel de TFTN."



Des agents craignent un parachutage après le départ de Teva Rohfritsch du gouvernement ?

"Ah non pas du tout, c'est mon choix. C'est un choix réfléchi de ma part, personne ne m'a imposé ce choix. C'est un local qui a fait ses preuves dans d'autres domaines et j'aime bien le profil de ce garçon. J'avais d'autres propositions, car cela fait un moment que Hinatea demande à partir de TFTN. Yann Teagai n'a même pas fait acte de candidature. C'est moi qui lui ai proposé le poste. Je lui ai expliqué mon choix. Tout comme Hinatea à TFTN, c'était aussi mon choix. Je l'ai préparé à ce poste. C'est vraiment mon choix et personne ne me l'a imposé. (…) Il gagnerait plus à retourner d'où il vient dans sa boîte d'origine. Et en plus il est vraiment d'accord pour continuer à servir le Pays."