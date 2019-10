Yann Duhaze, un juge à Hawaii

Yann Duhaze, juge WSL :



C’est une bonne nouvelle pour la fédération tahitienne de surf ?



"Oui, car dans toute fédération il n’y a pas que l’aspect des résultats sportifs, il y a aussi l’aspect formation des cadres et l’aspect de l’arbitrage. En plus, on a quand même quelques surfeurs tahitiens qui participeront à la compétition donc c’est important d’avoir un juge tahitien sur place pour montrer qu’on est là, qu’on suit les choses. La WSL connaît le niveau des juges tahitiens qui est un bon niveau."



Qu’est-ce qui t’a poussé vers ce domaine ?



" Avant tout, c’est la passion. Dans notre fédération, on manque de juges. Grâce à la commission des juges, on a réussi ces dernières années à continuer de fournir des juges, à intéresser de nouveaux candidats. C’est très important car sans juges, pas de compétition. Heureusement, à Tahiti, on a toujours eu des juges de qualité car on a toujours eu des compétitions dans le Pays, on a participé à des championnats du monde. Mais il faut penser au renouvellement du vivier parce qu’on est pas éternels."



Tu es confiant pour Hawaii ou cela reste un challenge ?



"Je suis à l’aise car l’année dernière, j’ai fait partie des meilleurs juges. A Hawaii, quelques juges ont été écartés, d’autres ont pris leur retraite donc ils ont moins de juges compétents. J’ai quand même plus de dix ans d’expérience sur les compétitions professionnelle en tant que juge donc je suis confiant. S’ils font appel à moi, c’est qu’ils sont conscients de mon potentiel donc je ne ressens vraiment aucune pression."