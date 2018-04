Yael Naim envoûte la masterclasse du Conservatoire

Papeete, le 25 avril 2018 - Actuellement au fenua pour deux concerts, la chanteuse Yael Naim a profité de sa venue à Tahiti pour assister mercredi à une masterclasse au Conservatoire de Polynésie française. Les élèves du département des musiques actuelles ont profité de ce moment musical pour partager pendant plus d'une heure avec l'artiste franco-israélienne à la voix suave.



C'était un mercredi après-midi studieux et musical, loin des lagons, pour la chanteuse Yael Naim venue à la rencontre des jeunes Polynésiens, élèves du département des musiques actuelles, à l'invitation du Conservatoire de Polynésie française.

"Hôtel California" de Eagles, "Money for nothing" de Dire Straits ou encore "Eye of the Tiger" de Survivor, la musique du film de Rocky, les jeunes musiciens du Conservatoire ont joué des classiques du rock pour la venue de l'artiste, connue pour ses chansons plutôt envoûtantes, comme "New Soul", "Too long", "Come Home" ou "Go to the river".