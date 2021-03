XV de France: un cluster qui fait toujours plus question

Paris, France | AFP | dimanche 28/02/2021 - Comment un cluster a-t-il émergé au sein du XV de France et qui sont les éventuels responsables? La ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu a exhorté dimanche la Fédération française de rugby (FFR) à assumer ses responsabilités et faire la lumière sur d'éventuelles défaillances, en attendant la nouvelle date de France-Ecosse.



Qui est le "patient zéro" ?

Seize cas positifs en un peu plus d'une semaine ont provoqué le report du match du Tournoi des six nations France-Ecosse, prévu initialement ce dimanche.



Une question demeure: qui est le premier contaminé? La FFR plaide la thèse de l'entrée du virus via un joueur de l'équipe de France à sept qui avait participé à des entraînements des quinzistes à Marcoussis (Yvelines) avant le duel en Irlande (15-13) le 14 février.



Mais le vice-président de la FFR Serge Simon tenait un autre discours lundi dans un entretien à Midi Olympique: "Notre seule certitude est qu'aucun joueur du XV n'a été contaminé par un joueur de France 7, puisque les cas positifs de cette semaine sont des transmissions à l'intérieur du groupe XV de France." Et d'assurer: "Le patient zéro, on le connaît: c'est notre préparateur physique."



Si ce dernier était le premier cas de Covid-19 communiqué mardi 16 février, Galthié avait lui aussi été diagnotisqué positif le même jour. Laporte a confirmé dimanche sur France 3 que Galthié, soupçonné d'avoir enfreint le protocole sanitaire, avait quitté la bulle pour assister, masqué, à un match de son fils à Paris. "Je ne vois pas où il y aurait un problème là-dessus", a estimé Laporte en lui réaffirmant son soutien.



"On a envie de comprendre qui a fait renter ce virus et comment il s'est propagé aux autres", a insisté quant à elle Roxana Maracineanu dimanche sur Europe 1. L'enquête interne demandée par la ministre à Laporte, tout en sollicitant le ministre de la Santé, doit permettre de le déterminer. Un rapport de la FFR doit être rendu "mardi", a indiqué Laporte.



Une bulle ou du gruyère ?

Maracineanu a été claire vendredi sur la chaine L'Equipe: "Une bulle, il faut faire attention à ne pas en sortir (...) Dans le protocole qui nous a été présenté, il y a des conditions très strictes pour les sorties et les retours. Il faut être testé à son retour dans la bulle".



Bernard Laporte a reconnu sur RMC Sport vendredi que lui-même et des joueurs "se sont promenés dans la rue" à Rome "avec des masques", avant le match face à l'Italie le 6 février (50-10). "Mais cela ne veut pas dire casser la bulle ça!", a-t-il estimé.



Le journal L'Equipe affirme avoir vu des joueurs manger des gaufres dans une rue de la capitale italienne. "Ils ont été retestés en rentrant", a assuré Laporte dimanche.



Les clusters dans d'autres sélections françaises renforcent les soupçons sur des manquements. Durant l'automne, le XV de France féminin n'avait pu jouer son dernier match du Tournoi face à l'Irlande en raison de cas positifs. En janvier, les U20 avaient été touchés lors d'un stage au Portugal. Samedi, la FFR a fait état de deux cas "suspicieux" dans les rangs des septistes féminines. Cas finalement négatifs.



Des sanctions en cas de manquements ?

"C'est la FFR qui a un pouvoir disciplinaire. J'attends d'elle qu'elle l'exerce. Pour ma part je n'ai fait qu'autoriser la tenue de cette compétition (Tournoi), c'est le seul levier que j'ai, cette autorisation à faire exception aux sportifs professionnels", a expliqué la ministre dimanche.



"Il faut qu'on montre, quand cela se passe mal, que les gens assument, qu'ils expliquent en toute transparence pourquoi, qu'ils fassent leur mea culpa, et puis derrière qu'on reparte sur des bonnes bases, car la compétition n’est pas encore terminée", a-t-elle ajouté.



Quelle date pour France-Ecosse ?

Pour le manager des Bleus Raphaël Ibanez, "fin mars, ce serait l'idéal", c'est-à-dire une semaine après la fin officielle du Tournoi, le 26, 27 ou 28 mars.



Problème: le Top 14 joue. Ce qui induit de nouvelles négociations avec les clubs qui ne seraient pas enchantés par cette perspective. Les discussions entre les parties avant la tournée automnale avaient été tendues et Galthié avait dû chambouler son effectif à mi-parcours, les internationaux ne pouvant alors dépasser trois feuilles de match maximum sur les six rencontres prévues.



D'autres pistes sont en réflexion comme celle de jouer le mardi 9 mars. Il reviendra au comité des Six nations de trancher.