Wouf wouf! En Inde, un hôtel de luxe pour chiens pouponnés

Gurgaon, Inde | AFP | mardi 04/12/2017 -Lits douillets, spa, vétérinaire 24h/24 et bières sans alcool importées de Belgique: au Critterati, premier hôtel de luxe pour chiens en Asie du Sud, les toutous agitent leur queue de plaisir.



À Gurgaon, ville satellite de New Delhi, saint-bernards, labradors et Lhassa apsos goûtent à des délices dont n'oseraient même pas rêver les 30 millions de chiens errants émaciés que compte l'Inde.

Ici, on appelle les propriétaires d'animaux des "parents". Le client à quatre pattes a accès à un café, une piscine, des séances de coiffure et des massages ayurvédiques.

Avec des suites facturées jusqu'à 70 dollars la nuit, cet hôtel pour chiens est un chenil haut de gamme, au confort bien supérieur à ce que l'on trouve ailleurs.

"Aucun propriétaire décent de chien ne voudrait laisser son chien dans ces endroits", explique Deepak Chawla, l'homme d'affaires qui a fondé cet établissement dont les portes ont ouvert il y a quatre mois.

La suite la plus grande offre un lit géant avec une tête de lit recouverte de velours, une télévision et une trappe donnant accès à un balcon privé.

À la cafétéria, outre les mets traditionnels comme du poulet avec du riz, les canidés peuvent choisir entre muffins, pancakes et glaces. Le parfum bacon est très prisé.

- Vogue des animaux domestiques -

Tenant son labrador dans ses bras, Ashish Arora, cadre d'une chaîne d'hôtellerie, dit ne pas regarder à la dépense pour son Rubo adoré - qui a faible pour le jus de coco et le poulet.

"Je dépense pas mal. Ça m'est égal, c'est comme dépenser de l'argent pour un enfant. L'argent n'est pas quelque chose d'important, et ceci en vaut la peine", témoigne-t-il.

Au Critterati, pas question de laisser le client désœuvré une seconde. Les employés de l'hôtel sont aux petits soins pour lui.

La journée "commence à 7h du matin avec une pause pipi, puis le petit-déjeuner, puis à nouveau une pause pipi, ensuite des sessions de jeu pendant environ deux heures, puis un peu de nage, puis de nouvelles sessions de jeu, plus du temps au café", décrit Deepk Chawla.

Les amis du patron de l'hôtel l'avaient averti que les animaux risquaient de détruire les luxueuses literies.

Mais "après sept heures du soir, ils n'ont plus l'énergie d'endommager ou de souiller quoi que ce soir, ils ne font que dormir", constate celui-ci.

Finlandaise, Katriina Bahri gère depuis cinq ans une boulangerie en Inde avec son mari. Attablée sur une banquette du café, elle étudie le menu en compagnie de Billoo, son Lhassa apso.

"J'adore cette idée de lui permettre de vivre ce que nous visons aussi. Je pense qu'il devrait être aussi gâté que nous", dit-elle.

Le Critterati s'inscrit dans l'engouement croissant de la classe moyenne indienne pour les animaux de compagnie. De deux millions de chiens domestiques dans le pays en 2002, on estime qu'ils sont désormais 15 millions. Un chiffre qui devrait grimper à 26 millions en 2021.

Deepk Chawla a travaillé trois ans et demi pour lancer cet hôtel, né davantage d'un amour pour les chiens que d'une incertaine perspective de rentabilité. "Un animal est plus loyal que les humains. Ils feront n'importe quoi pour nous donc ils le méritent".