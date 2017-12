Windsurf – World Cup U22 : Mathilde Zampieri 3e mondiale pour 2017

Quel moment t’a marquée le plus ?



« Je ne saurais pas le dire. Mon année entière a été une accumulation de voyages et de shootings pour faire ce que j’aime. Je pense que là, maintenant, ce qui me marque le plus c’est de me dire que j’ai eu la chance de vivre mes rêves tout au long de l’année en ayant eu l’honneur de représenter la Polynésie lors de mes compétitions. »



« Mais s’il y a quelque chose qui me marque à chaque fois, c’est la montée d’adrénaline quelques secondes avant chaque départ. Mon cœur passe littéralement de 70 à 200 battements en quelques secondes ! (rires) »



Qu’est ce qui a été le plus dur ?



« Psychologiquement, l’étape de Nouméa a été vraiment difficile pour moi. Quelques minutes avant ma première manche, j’ai prit une très grosse catapulte (chute violente) en voulant éviter une tortue qui était remontée à la surface juste devant moi. Je me suis déchirée partiellement le tendon d’Achille et je me suis fait une entorse. Par contre la tortue n’a rien ! (sourire) »



« A ce moment là, j’étais vraiment énervée contre moi même et lorsque les médecins m’ont dit que je ne pourrais pas naviguer de toute la compétition, j’ai eu super peur de voir mes objectifs et ma troisième place mondiale s’envoler devant mes yeux. Heureusement pour moi, j’avais beaucoup d’avance sur la 4e mondiale, et j’ai donc conservé mon classement, mais se blesser est toujours hyper frustrant et décevant, surtout quand ça arrive sur la finale de la Coupe du Monde. »



Maintenant quels sont tes projets futurs ?



« L’année prochaine, mon objectif principal est de décrocher le titre de championne du monde -22 ans. Je voudrais aussi continuer à voyager pour participer aux différentes étapes de la Worldcup comme je l’ai fait cette année et pourquoi pas concrétiser un nouveau projet vidéo avec Colter Johnson. (Sourire) »



As tu des remerciements ?



« Je ne remercierai jamais assez mes parents, qui se plient en quatre tous les jours pour que je réussisse et qui sont le meilleur soutien que je puisse espérer, sans oublier mon petit frère ! Merci de tour cœur à Air Tahiti Nui, à Nesian, à Hava’i Gym, à Raiatea Windsurfing, Julbo, Gunsails, Maui Ultra Fins, et à la Fédération Tahitienne de Voile. » Propos recueillis par TM / Sport Tahiti