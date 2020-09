Windsurf - Les Boosie survolent la reprise

Raiatea, le 18 septembre 2020 - Moeata et Beb Boosie, le couple baroudeur de Raiatea, fort de ses 28 ans de navigation, a survolé les épreuves Open et Masters de cette étape des championnats de Polynésie de windsurf, synonyme de reprise du championnat, marquée par un manque de vent.



On pourra dire pour cette reprise du championnat suprême de la planche à voile au fenua que cette manche aura été dédiée à la jeunesse : 50 participants. La moitié avaient moins de 18 ans. Étalée sur six jours, du samedi 12 au jeudi 17 septembre, elle n’aura finalement débuté timidement que lundi, faute de vent, pour monter en puissance à compter du lendemain, avant de finir en beauté, questions nœuds, jeudi pour la finale avec des pointes jusqu’à 35 km/h. De quoi donner de belles sensations de glisse laissant s’exprimer le talent de chacun.



Le plan d’eau se situait non loin de l’hôpital de Uturoa, où la veine de vent est la plus forte, au pied du mont Tapioi. Grâce aussi au large terrain côté montagne, et à la place Tamatoa, les 50 windsurfers, dont la moitié en provenance de Tahiti, ont eu largement de quoi déployer leur imposant matériel. Seule la mise à l’eau sur les coraux (au lieu du sable blanc à l’époque de la course de pirogue Hawaiki Nui Va’a) a posé quelques petits soucis, vite oubliés pour traverser le chenal qui relie Raiatea à Tahaa, en passant par le motu artificiel.