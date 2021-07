Wimbledon: Djokovic rejoint Federer et Nadal au sommet de la pyramide majeure

Wimbledon, Royaume-Uni | AFP | dimanche 11/07/2021 - Cette année, ce que Novak veut, Djokovic le prend et rien ni personne ne peut l'en empêcher: l'Italien Matteo Berrettini a plié dimanche devant la volonté du N.1 mondial qui a remporté son sixième Wimbledon et égalé le record de 20 titres du Grand Chelem, qu'il détient désormais avec Roger Federer et Rafael Nadal.



"Félicitations Novak pour ton 20e Majeur. Je suis fier de pouvoir jouer à une époque aussi incroyable en termes de champions de tennis. Extraordinaire performance, bien joué !", a immédiatement commenté Federer sur les réseaux sociaux.



Les bras en croix au milieu du Centre Court, le Serbe a rejoint ses grands rivaux sur le toit du monde du tennis et il savoure son exploit alors que l'ultime frappe de Berrettini vient de s'arrêter dans le filet sur le score de 6-7 (4/7), 6-4, 6-4, 6-3.



"Gagner Wimbledon a toujours été mon rêve d'enfant. A 7 ans en Serbie, c'est ce trophée que j'imaginais fabriquer avec les matériaux que je trouvais. Alors tenir le vrai pour la 6e fois, c'est incroyable", a lâché le N.1 mondial dans une joie tout en retenue.



Il a en outre remporté le tournoi pour la troisième fois d'affilée, ce que seuls Björn Borg (5 fois de 1976 à 1980), Pete Sampras (3 fois de 1993 à 1995 puis 4 fois de 1997 à 2000) et Federer (5 fois de 2003 à 2007) avaient réussi avant lui.



Mission impossible



En Australie en février, Djokovic a surmonté une blessure abdominale apparue au 3e tour contre Taylor Fritz, à Roland-Garros il a battu le maître des lieux Rafael Nadal dans une demie d'anthologie avant de remonter deux sets pour battre le jeune Stefanos Tsitsipas en finale. Et dimanche sur le gazon du All England Lawn Tennis Club, il a étouffé la puissance de Berrettini.



Pour l'Italien, sous les yeux de Tom Cruise installé en tribunes, c'était mission impossible.



"Bien joué Novak, encore une fois... Il écrit l'histoire du tennis", a déclaré le Romain après avoir reçu le trophée du finaliste.



Avec les trois premiers trophées majeurs dans la poche, Djokovic a déjà réalisé le troisième Petit Chelem de sa carrière et peut désormais viser en septembre à l'US Open le Grand Chelem que seul Rod Laver (1969) a réussi dans l'ère Open (depuis 1968).



"J'aime imaginer que je l'ai réussi. Je ferai tout pour", a-t-il reconnu en serrant dans ses bras la coupe dorée de Wimbledon.



Quatre joueurs dans l'histoire avaient réussi, avant lui, à remporter les trois premiers tournois du Grand Chelem: Jack Craford (1933), Donald Budge (1938), Lewis Hoad (1956) et Rod Laver (1962 et 1969). Seuls Budge et Laver ont bouclé le Grand Chelem.



Golden Slam



Pour le Serbe se profile même le Golden Slam, qui consiste à remporter les quatre tournois majeurs ainsi que la médaille d'or olympique la même année. Seule Steffi Graf a réalisé cet exploit, en 1988.



Toutefois, quelques minutes après son sacré, Djokovic a indiqué que pour la première fois il hésitait à se rendre à Tokyo pour les JO en raison des nouvelles restrictions sanitaires.



"Mes plans ont toujours été de participer aux Jeux olympiques. Mais maintenant, je suis un peu partagé. C'est du 50/50 à cause de ce que j'entends depuis deux jours", a-t-il déclaré.



Pour le moment, ce que Djokovic peut savourer pleinement, c'est ce 20e titre majeur qui le met statistiquement au niveau de Federer et Nadal.



"Ca veut dire qu'aucun de nous ne va s'arrêter là ! Rafa et Roger sont des légendes. Ce sont les deux plus grands joueurs que j'ai affrontés et c'est grâce à eux que je suis là", a-t-il commenté.



"Au début, j'ai perdu la plupart des matches importants contre eux et il y a eu un tournant fin 2010. Depuis 2011, c'est une route incroyable qui s'ouvre devant moi", a-t-il ajouté.



Depuis 2011 en effet, il a remporté 19 Majeurs (le premier datait de 2008 en Australie). Durant cette période, Nadal en a gagné 11 et Federer 4.



Lorsque le Serbe a atteint sa toute première finale de Grand Chelem, à l'US Open 2007, le record de titres majeurs était détenu par Pete Sampras qui en avait 14. A l'époque, ce record paraissait inaccessible. Quatorze ans plus tard, ils sont trois à en avoir 20 !



"Et ça ne s'arrêtera pas là !", a promis Djokovic.