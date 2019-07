Wilson Bonno : « On va se battre « jusqu'à la mort »

Parole à Wilson Bonno, capitaine de la sélection de Tahiti de volleyball :







Important de transmettre votre énergie à travers ce haka ?







« Cela a été une surprise que Rataro me nomme « chef du haka ». Il y a un groupe de rameurs qui représente les Marquises. Leur mission était d'apprendre un haka visant à « faire fuir » les autres délégations. Comme pour chaque Jeux du Pacifique, j'ai appris un haka à la sélection de volleyball et c'est finalement celui-là qui a été choisi pour la cérémonie d'ouverture. Cela fait chaud au cœur, car c'est un haka originaire de mon île Hiva Oa, aux îles Marquises, et voir danser ce haka devant plusieurs pays, c'est que du bonheur. »







C'est important de montrer que la Polynésie est là, à travers ce haka ?







« Comme toujours, le haka représente un truc fort. Cela fait appel à l'esprit guerrier de chaque athlète mais aussi à l'esprit guerrier de tout polynésien, même ceux restés devant leur télé ou à la maison dans les îles de Polynésie. Tout le monde sera avec nous lors de ce haka pour la cérémonie d'ouverture. »