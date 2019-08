William Vanizette débarqué de la DGAE

Papeete, le 30 août 2019 – Le directeur général des affaires économiques, William Vanizette, a été débarqué de son poste mercredi en conseil des ministres. C’est son adjoint, Hervé Duquesnay, qui a été nommé par intérim à la tête de la DGAE.



L’information avait filtré au début de l’année sur TNTV. Le directeur de la Direction générale des affaires économiques (DGAE), William Vanizette, a finalement été débarqué de son poste mercredi dernier en conseil des ministres. L’arrêté portant fin de fonction a été publié vendredi au journal officiel à la suite d’un entretien préalable qui s’est tenu le 5 août dernier. Dans son article en janvier dernier, TNTV faisait état de « nombreux problèmes de fonctionnement et de management au sein du service » et rappelait qu’en 2016, trente agents du service avaient dénoncé leurs « conditions de travail pesantes » et un « flou organisationnel » dans un courrier adressé à Edouard Fritch.



William Vanizette était en poste à la DGAE depuis 2015. Selon nos informations, le Pays attendait son départ à la retraite mais à finalement pris la décision de mettre fin à ses fonctions après une prolongation d’activité de l’intéressé. C’est son adjoint, Hervé Duquesnay, qui a été nommé par intérim à la tête de la DGAE dans un arrêté pris également mercredi dernier en conseil des ministres.