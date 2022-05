Week-end dédié aux mamans à Hao

Hao le 30 mai 2022 – À Hao, sur la place Tokere au centre du village de Otepa, les festivités se sont enchaînées tout le week-end. Après le talent-show vendredi soir, des activités EA'ttitude, des jeux et même une élection miss Māmā ont été organisés sur l'atoll autour du sport, du bien-être et de la culture.



Les baraques du tiurai déjà montées -mais pas encore ouvertes- rappellent que la période des festivités approche à grands pas à Hao. En attendant le 24 juin, la fête des mères a été ce week-end une occasion de s’amuser pour les habitants de l'atoll. Après la soirée talent-show de vendredi, les festivités se sont poursuivies samedi avec trois activités au programme : EA'ttitude organisé par les services de santé, des jeux pour les plus jeunes, et une soirée d'élection miss Māmā, avec des danses locales.

Samedi matin, pour EA'ttitude, au rythme de la musique les équipes de santé ont animé des ateliers de volley-ball, de zumba et culinaires qui ont ravi toutes les classes d’âge venues se dépenser au soleil. Le programme EA'ttitude, mis en place par le ministère de la Santé depuis 2016, s’articule autour d’activités de prévention et de promotion de la santé dans toute la Polynésie française. Les messages portés sont positifs, non moralisateurs ni culpabilisants, dans le but d’inciter la population à adopter des habitudes de vie saines notamment en termes d’alimentation et d’activités physiques.

L'après-midi, ce sont les plus jeunes qui ont pu se divertir grâce à un grand jeu de piste organisé par les deux maîtres de cérémonie, Rouru Tepa et René N’doumbe, qui ont inlassablement animé tout le week-end avec talent. Une vingtaine d’enfants de 4 à 15 ans a ainsi pu participer à la chasse au trésor en répondant aux diverses énigmes. Le soir venu, c'était place au spectacle assuré par les māmā de l’atoll avec un défilé de tenues toutes plus belles les unes que les autres. La soirée était présentée sous forme d’élection de miss Māmā où toutes étaient gagnantes à la fin. Dans une ambiance survoltée, les vahine ont présenté leurs tenues du dimanche et de soirée, agrémentées des plus belles parures de perles et de coquillages dont les māmā paumotu ont le secret. La soirée a été ponctuée de sketches et de danses interprétées par le groupe Kauaki.



Durant tout le week-end, la maman, pilier essentiel de la culture polynésienne, a reçu de la part de la population de Haoroagai toute la reconnaissance qu’elle mérite.



