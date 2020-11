Week-end de Toussaint agité malgré le couvre-feu

Tahiti, le 2 novembre 2020 - 316 contrôles ont été menés par les forces de l'ordre au cours du week-end dernier à Tahiti et Moorea pour s'assurer du respect des restrictions de circulation imposées par le couvre-feu. La DSP a fait face à des violences urbaines dans le quartier de Fautaua.



Des contrôles ciblés et renforcés ont été menés ce week-end à Tahiti et Moorea où le couvre-feu est en place depuis le 24 octobre 2020, de 21 heures à 4 heures. Pour s’assurer du respect des mesures prises dans les établissements recevant du public comme sur la voie publique, 316 contrôles de police et de gendarmerie ont été effectués et 30 contraventions relevées.



Violences urbaine à Fautaua



Les forces de l'ordre ont constaté un "net relâchement du respect des mesures sanitaires" dans certains quartiers, notamment dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, indique lundi le haut-commissariat : rassemblements interdits sur la voie publique ; atteintes répétées à l’ordre et à la tranquillité publics. "La même nuit, dans le cadre d’une intervention suite à une rixe dans le quartier Fautaua de Pirae, les policiers nationaux ont dû faire face à des violences urbaines et à des jets de projectiles. Une personne a été placée en garde à vue pour dégradation de véhicule en stationnement. Trois personnes à l’origine des jets de projectiles ont été identifiés ce jour par les services de police et sont en cours d’interpellation", indique d'ailleurs un communiqué diffusé dans l'après-midi de lundi par l'Etat.