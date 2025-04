Wauquiez propose d'"enfermer" les OQTF dangereux à Saint-Pierre-et-Miquelon

Tahiti le 8 avril 2025. Le patron des députés LR Laurent Wauquiez propose "d'enfermer" à Saint-Pierre-et-Miquelon les personnes dangereuses sous obligation de quitter le territoire (OQTF) et qui refusent de rentrer dans leur pays.



"Je propose que les étrangers dangereux sous OQTF soient enfermés dans un centre de rétention à Saint-Pierre-et-Miquelon, hors de l'Hexagone", déclare le député de Haute-Loire dans un entretien au JDNews mis en ligne mardi.



"Ils auraient une seule alternative : soit partir à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit rentrer chez eux", explique Laurent Wauquiez, précisant que ce territoire se trouve en dehors de l'espace Schengen et que leur retour "dans l’Hexagone" pourrait ainsi être "bloqué".



Dans cet archipel français situé à quelque 4.000 kilomètres de la métropole, "il fait 5 degrés de moyenne pendant l'année, 146 jours de pluie et de neige. Je pense qu’assez rapidement, ça va amener tout le monde à réfléchir", ajoute-t-il.



"Bien évidemment, cette mesure d’éloignement de l'Hexagone devra s'accompagner d’un vrai allongement de la durée de rétention, comme nos parlementaires l'ont proposé. C’est 18 mois en Italie, illimité au Royaume-Uni", conclut le patron des députés LR.



Sa proposition a fait rapidement réagir la classe politique.



Saint-Pierre-et-Miquelon, "c'est la France, pas une prison ou un centre de rétention", s'est indigné le ministre des Outre-Mers Manuel Valls dans un communiqué transmis à l'AFP.



"Aucun territoire français ne mérite d'être traité comme une zone de relégation", dénonce-t-il, ajoutant que "l'exil forcé, c'est une méthode de colon, pas d'élu de la République. Le bagne de Cayenne c'est loin et tant mieux".



La leader du Rassemblement national Marine Le Pen a aussi réagi sur X: "La place des OQTF, c’est dans leur pays … sûrement pas dans un territoire français. Les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon ne sont pas des sous-citoyens".



Quant au député de l'archipel, Stéphane Lenormand, il a déploré sur le même réseau social le "mépris" du député de Haute-Loire pour les habitants de l'archipel.