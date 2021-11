Waterman USSP à Raiatea : cours, rame et nage pour ta santé

Raiatea, le 18 novembre 2021- Mercredi, quelque 250 collégiens, lycéens et étudiants en BTS se sont retrouvés sur la place Toa huri nihi à Uturoa pour une épreuve Waterman qui combine trois disciplines : la course, le paddle et la natation. Une initiative de l’Union sport scolaire polynésien (USSP) dans le cadre la semaine Marche pour ta santé.



À Raiatea, cette année encore, le lycée des îles Sous-le-Vent participe activement à la semaine Marche pour ta santé, une initiative de l’Union sport scolaire polynésien (USSP) et soutenue par la Direction de la santé publique (DSP). Cette fois, l’équipe d’éducation physique et sportive du lycée a souhaité remplacer la traditionnelle marche, par un Waterman, une épreuve à trois disciplines qui combine la course, le paddle et la natation. Un choix très adapté pour profiter pleinement du super plan d’eau dit la piscine. C'est sous un soleil éclatant, mercredi, que dès 7h30, la journée a pu démarrer. Seule ombre au tableau, l’arrivée inattendue d’une barge de sable dans la zone qui a bien ennuyé les professeurs, qui ont dû modifier au dernier moment tout le parcours en se rabattant vers le chapiteau.



Course à pied, paddle et natation



Les élèves de tous niveaux ont pu se confronter les uns aux autres sur des parcours adaptés à chaque catégorie d’âge. Ils ont enchaîné dans l’ordre, la course à pied, le paddle et enfin la natation. Les plus jeunes devaient parcourir 300 mètres en course à pied, 200 en paddle et 50 en natation, alors que les plus grands, devaient enchaîner 600 mètres de course à pied, 200 en paddle et autant en natation.



Au terme de journée, en classe de 5e, les plus rapides ont été Manon Guyomard chez les filles et Rauhearii Mauahiti chez les garçons. En classe de 3e, les vainqueurs sont Temahani Lison de L. chez les filles et Matai Manutahi chez les garçons. Enfin dans la catégorie lycéens et BTS, c'est Alia Abella qui l'a emporté chez les filles et Matthieu Michaux chez les garçons.

Au terme de la course, dix kilos de salade de fruits locaux préparés le matin même par Valentine du marché de Uturoa, ont récompensé les sportifs de leur effort.

Promotion du sport



Cette journée s'inscrit dans une démarche de promotion du sport pour lutter notamment contre l'obésité. Des stands d'information étaient d'ailleurs à disposition des jeunes, certains pour faire de la prévention sur les risques des addictions, d'autres par exemple les incitaient à se nourrir différemment et changer les mauvaises habitudes alimentaires. Cette première manifestation après deux ans sans compétition permettait aussi de retrouver le partage des valeurs : le respect de l’adversaire, le dépassement de soi, l’entraide ou encore l'humilité. Grâce aux partenariats avec le club natation du Tapioi et Raiatea Windsurfing, la manifestation s’est déroulée sous bonne surveillance et avec du matériel de qualité. L’organisation quant à elle, a été confiée à la classe de première option EPS, qui a relevé le défi.



