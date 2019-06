Waterman Tahiti Tour – Huahine #3 : Première victoire pour Fernando Stalla

Parole à Fernando Stalla, Sup paddler professionnel :



Tu pratiques le jiu jitsu mais tu es avant tout un waterman ?



« Oui, je fais beaucoup de choses, surtout dans l’océan. Le jiu jitsu est un sport nouveau pour moi. J’aime beaucoup, il équilibre bien les choses. Faire du surf, du sup, être un waterman…ce n’est pas seulement une passion, c’est ma vie, mon travail…c’est tout pour moi maintenant. J’ai commencé la compétition de Sup en 2010. La discipline en était à ses débuts et j’ai pu obtenir de bons résultats à l’international, j’ai voulu en vivre. On ne devient pas riche avec ça, mais je peux vivre la vie que j’aime. Voyager, être dans l’océan, être en bonne santé, s’entrainer, être fort…et je suis très heureux. »



Quelques mots sur l’étape 3 du WTT à Huahine ?



« Chaque étape réserve des surprises. C’est à chaque fois un challenge, physique, mental. On ne sait jamais vraiment à quoi on sera confrontés. Cette fois-ci, cela n’a pas été aussi dur que lors de courses précédentes mais on a dû aller au bout de nous-mêmes, au niveau physique comme mental. L’île est magnifique mais on a dû aussi travailler dur ! On peut être très bon dans une discipline et moins dans d’autres. Il faut donc s’accrocher et ne jamais abandonner. On a l’opportunité de vivre ça dans un endroit magnifique, Huahine. C’est la première fois que j’allais à Huahine. On a dû ramer tout autour de l’île sur 24 km. C’était magnifique. Magnifique mais aussi douloureux ! C’est toujours comme ça sur les épreuves du Waterman Tahiti Tour ! »



Content d’avoir gagné ?



« Oui, bien sûr. Stéphan Lambert met en avant le « Soyez prêts à tout, n’attendez rien…» mais on veut gagner. On est là pour l’aventure, oui, mais on est là aussi pour la gagne. Les choses se sont bien alignées pour moi. J’ai fait une bonne course de sup, le prone a bien marché aussi pour moi…Il faut bien marcher un peu partout et c’est ce que j’ai pu faire. J’ai déjà été proche de la victoire et cette fois j’ai pu finalement gagner. Cela m’a donné le sourire et un regain de motivation pour la suite. Je vais essayer de gagner le prochain événement ! »



Une relation spéciale avec Tahiti ?



« Quand tu aimes l’océan, Tahiti est un endroit magique pour ça. Ma copine est d’ici, mon bébé est né ici, on est reliés à beaucoup de personnes ici. Ayant grandi comme un waterman proche de l’océan, on ne peut qu’admirer ce qu’ont pu accomplir les Polynésiens en termes de navigation, d’exploration. Ils étaient de vrais watermen. En vivant ici, on ressent ce mana, c’est incroyable. Certains pensent que Tahiti c’est petit, qu’il n’y a pas grand-chose à faire mais, pour moi, tout ce que j’aime faire se passe avec l’océan. Donc je suis heureux ici. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Merci à Rogue Sup qui a pu me fournir une nouvelle planche de sup, je viens de l’avoir et j’ai pu voir une belle différence. Merci à Virus, Black Project, Boardworks Surf…Merci à la fédération mexicaine de surf avec qui je travaille en vue de ma participation aux Jeux Panaméricains. Merci aux autres athlètes WTT, à Stéphan et son équipe, à ses sponsors pour tous ces évènements et un remerciement spécial à Air Tahiti Nui qui sponsorise tant d’évènements ici à Tahiti : courses de sup, de va’a…et spécialement le Waterman Tahiti Tour. » Propos recueillis et traduits par SB