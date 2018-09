Waterman Tahiti Tour - Focus sur Teavatea Wong : " Dépasser ses propres limites "

L’absence de Keahi Agnieray a créé des ouvertures ?



« On se connaît depuis longtemps avec Keahi puisqu’on vient tous les deux de la natation. Keahi était toujours là à me titiller, à me pousser. Cette année, il n’était pas là car il a décidé de consacrer son année au va’a, c’est dommage mais c’est vrai que cela a créé des ouvertures dans le Waterman Tahiti Tour dont j’ai profité, on va dire. »



Tu fais quoi dans la vie ?



« Après mes années de lycée à Raapoto, à Arue, je poursuis actuellement une licence sur trois ans à l’ECT, l’école de commerce de Tahiti. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Je remercie ma mère, ma famille, ma copine, tout ceux qui me soutiennent. Je vous dédie mes résultats, je fais aussi tout ça pour vous faire plaisir. Je remercie également mes sponsors Nahiti no Arue, Karyl Physio, One Sup et Thierry Tching pour l’aide apportée cette année et félicitations à tous les watermen et waterwomen. Merci également à Air Tahiti Nui pour les billets que l’on gagne lors du WTT. Faites du sport, venez faire le Waterman Tahiti Tour, c’est un bon sport et vous allez découvrir plein de choses. Enjoy the ride ! » Propos recueillis par SB