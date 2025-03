Washington et Manille doivent "se serrer les coudes" face à la menace chinoise, selon le chef du Pentagone

Manille, Philippines | AFP | vendredi 27/03/2025 - Le ministre américain de la Défense, en visite aux Philippines, a estimé vendredi que les Etats-Unis et leur allié philippin devaient se "serrer les coudes" face à la Chine, dans un contexte d'affirmation croissante de Pékin en Asie-Pacifique.



Cette visite de Pete Hegseth, durant laquelle il a rencontré vendredi le président philippin Ferdinand Marcos au palais présidentiel à Manille, est la première étape d'une tournée plus large du haut responsable américain dans la région.



"Les amis doivent se serrer les coudes pour prévenir les conflits", a-t-il déclaré lors de ce déplacement, estimant que "la dissuasion (était) nécessaire partout dans le monde, mais tout particulièrement dans cette région (...) au regard des menaces que font peser les Chinois communistes".



Face à l'influence croissante de la Chine en Asie-Pacifique, les Etats-Unis resserrent leurs liens avec les pays de la région, dont leur proche allié philippin.



Manille et Washington ont renforcé leur coopération en matière de défense depuis que Ferdinand Marcos a pris ses fonctions en 2022 et commencé à s'opposer aux revendications de Pékin sur la mer de Chine méridionale.



La Chine revendique une grande partie des îles et récifs de cette mer, y compris des eaux et des îles proches des côtes de plusieurs pays voisins, en dépit d'une décision internationale selon laquelle cette affirmation ne repose sur aucune base juridique.



Aux Philippines, le ministre américain a également rencontré son homologue Gilberto Teodoro. M. Hegseth a affirmé que les Etats-Unis déploieraient des "moyens avancés supplémentaires", notamment des systèmes de missiles anti-navires, à l'occasion de leurs prochains exercices militaires conjoints prévus en avril.



Après cette première étape dans l'archipel, M. Hegseth est attendu à Tokyo et sur l'île japonaise d'Iwo Jima, champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale.



Cette tournée du chef du Pentagone risque toutefois d'être éclipsée par l'affaire du plan d'attaque militaire américain publié dans la presse qui secoue les Etats-Unis et fragilise son ministre de la Défense.



L'opposition démocrate réclame sa démission depuis la publication mercredi par le magazine américain The Atlantic du plan de frappes de l'armée américaine contre les Houthis au Yémen, dont le rédacteur en chef a été le destinataire accidentel.



- Coopération -



Depuis l'arrivée au pouvoir de Ferdinand Marcos, Manille affirme plus fermement ses prétentions face à Pékin et des confrontations régulières ont lieu près de certaines îles.



Ces accrochages parfois violents ont suscité des inquiétudes quant à la possibilité qu'elles entraînent les Etats-Unis dans un conflit armé avec la Chine, en raison d'un traité de défense mutuelle datant des années 1950 entre Washington et Manille.



Les Etats-Unis sont par ailleurs le principal fournisseur d'aide militaire aux Philippines.



En décembre, Manille a provoqué l'ire de Pékin en déclarant qu'elle prévoyait d'acquérir le système américain de lance-missiles de moyenne portée Typhon afin de renforcer leur sécurité maritime.



L'armée américaine a déployé le système dans le nord des Philippines au début de l'année 2024 pour des exercices conjoints annuels, puis l'a maintenu en place malgré les critiques de Pékin.



La Chine accuse régulièrement les Etats-Unis de soutenir à dessein les nations qui rivalisent avec elle sur des revendications territoriales afin de contrer sa montée en puissance.

