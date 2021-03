Wallis et Futuna: lancement d'une campagne massive de vaccination

Mata'Utu, France | AFP | samedi 19/03/2021 - Une campagne massive de vaccination de toute la population majeure a été lancée samedi dans le petit archipel de Wallis et Futuna, resté un an exempt de Covid avant que le virus s'y propage rapidement depuis le 6 mars, ont indiqué les autorités.



"L'idée est de vacciner massivement et rapidement la population. Nous ne sommes pas dans une priorisation comme en Métropole", a déclaré à l'AFP Hervé Jonathan, administrateur superieur (préfet) de ces îles françaises d'environ 11.500 habitants.



"La vaccination est la seule réponse médicale à l'éradication de la contamination", a-t-il ajouté, alors que le nombre de cas recensés a grimpé à 291 dans l'archipel, 282 à Wallis et 9 à Futuna.



12 patients sont hospitalisés dont un en soins intensifs. Le premier cas local détecté le 6 mars et qui ne pas serait le patient zéro selon les investigations en cours, a été évacué la semaine dernière en Nouvelle-Calédonie et est en réanimation.



Samedi matin devant les caméras de la télévision publique, Wallis et Futuna La 1ére, le Lavelua (roi de Wallis), Patalione Takumasiva, a été l'un des tout premiers à se faire vacciner au sein du palais royal dans ce territoire où l'autorité des chefferies traditionnelles polynésiennes et celle de l'église catholique sont prépondérantes.



Colliers de fleurs autour du coup, les membres des chefferies ainsi que l'évêque l'ont imité dès samedi afin de rassurer la population, touchée par de nombreux facteurs de comorbidités tels que l'obésité, le diabète et l'hypertension.



Cette campagne massive est menée grâce à l'appui d'importants renforts de la réserve sanitaire arrivés mercredi de Métropole avec 72 soignants, 18.000 doses de vaccin Moderna ainsi que plusieurs tonnes d'équipement médical.



L'archipel dispose de moyens sanitaires très limités et 35 des 200 personnels de l'hôpital de Wallis ont été testés positifs au coronavirus.



Trois centres de vaccination ont été ouverts sur l'île de Wallis tandis qu'à Futuna, les injections se feront au sein des villages, a indiqué l'Administration supérieure. D'ici trois semaines, les quelques 8.000 personnes majeures de Wallis et Futuna devraient avoir reçu au moins une dose de vaccin.



Jeudi, le confinement "strict et contrôlé" de la population, en vigueur depuis le 9 mars pour deux semaines à Wallis et Futuna, a été prolongé jusqu'au 6 avril.