"Vous êtes mon héros", dit l'acteur Ben Stiller au président ukrainien à Kiev

Kiev, Ukraine | AFP | lundi 20/06/2022 - L'acteur américain Ben Stiller a rencontré lundi à Kiev le président ukrainien Volodymyr Zelensky, à qui il a exprimé son admiration pour son action depuis l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février.



"C'est un grand honneur pour moi (...) Vous êtes mon héros", a déclaré M. Stiller, ambassadeur de bonne volonté pour les Nations unies, lors de sa rencontre avec M. Zelensky, lui-même un ancien acteur, à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, selon des images diffusées par la présidence ukrainienne.



"Ce que vous avez fait, la façon dont vous avez mobilisé le pays, le monde, c'est vraiment une source d'inspiration", a ajouté l'Américain de 56 ans, en référence aux innombrables discours de M. Zelensky destinés à des auditoires à travers le monde pour obtenir de l'aide pour son pays.



Plus tôt dans la journée, Ben Stiller avait visité Irpin, en banlieue de Kiev, où ont eu lieu de féroces combats au début de l'invasion. C'est aussi le point le plus proche de la capitale jamais atteint par l'armée russe.



"J'ai l'impression que c'est difficile de comprendre ce qui se passe vraiment ici sans y venir", a-t-il dit au président. "J'étais à Irpin ce matin (...) et le niveau réel de destruction, vous le voyez à la télé, vous le voyez sur les réseaux sociaux, mais c'est autre chose de le voir vraiment, de le ressentir et puis de parler aux gens".



S'exprimant en anglais, Volodymyr Zelensky a remercié M. Stiller de sa visite et lui a dit qu'il était "très important" pour lui de rappeler au monde ce qui se déroule en Ukraine.



"Il est essentiel pour nous que les gens n'oublient pas. Ce n'est pas intéressant de parler de la guerre tous les jours (...) mais pour nous c'est très important", a expliqué le leader ukrainien.



Les deux hommes ont également discuté de leur intérêt commun pour la comédie en riant.



"Vous avez abandonné une grande carrière d'acteur", a lancé M. Stiller, célèbre pour des films humoristiques comme "La nuit au musée" ou "Mon beau-père". "Pas autant que la vôtre", a rétorqué M. Zelensky, qui, avant d'être élu en 2019, a joué dans "Serviteur du peuple", une série satirique sur un professeur de lycée devenant par accident président de l'Ukraine.