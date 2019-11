Votez pour le prochain spot de sécurité routière

Après dix semaines de compétition, 34 productions audiovisuelles sont en lice pour gagner le jeu concours « Comment sauver des vies sur la route ? » : 21 vidéos en catégorie individuelle et 13 vidéos en catégorie de groupe. « Les productions réceptionnées par le haut-commissariat sont très variées et d’excellente qualité », indiquent les services de l’Etat dans un communiqué. « Les vidéastes amateurs ont fait preuve de créativité et d’imagination en jouant sur plusieurs registres pour faire passer des messages de prévention routière : alcool au volant, équipements de sécurité en voiture et à vélo, téléphone au volant, dangers à deux-roues. »Les vidéos sont à découvrir sur la page Facebook du Haut-commissariat . Désormais, c’est au public de voter pour sa vidéo préférée jusqu’au 22 novembre à midi. La vidéo qui aura recueilli le plus de suffrages sera élue spot de prévention routière 2019-2020 et sera diffusée à la télévision. Pour voter, il suffit de se rendre sur la page Facebook du haut-commissariat. Un like ou tout émoticône = 1 vote. Attention, seuls les votes effectués sur la page Facebook du Haut-commissariat seront comptabilisés. La clôture des votes du public aura lieu le vendredi 22 novembre à midi.