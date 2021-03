Vols et vandalisme ce week-end à Paea

Tahiti, le 28 février 2021 – Plusieurs vols et actes de vandalisme ont été commis dans la nuit de samedi à dimanche à Paea. Une enquête est en cours pour identifier les auteurs des faits.



La commune de Paea a annoncé dimanche sur sa page Facebook qu'une série de vols et d'actes de vandalisme ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche ce week-end. "Plusieurs locaux ont été vandalisés tels que le centre de location de voitures (Auto Center Paea), le centre médical de Tiapa (Tatoo shop, les cabinets de kinésithérapeute et du Dr Redoute), et ainsi que les bureaux administratifs de la commune (état civil et bureau du maire)", détaille la municipalité. Des enquêteurs de la gendarmerie, avec le concours de la Police municipale de Paea, se sont rendus sur place dimanche matin pour mener leurs investigations et identifier les auteurs des faits.