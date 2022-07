Volley-ball : Vaitehere et Te Hau Nui sacrés champions à Moorea

Moorea, le 4 juillet 2022 - À l’issue de la saison de volley-ball de Moorea, Jeunesse Vaitehere, chez les hommes, et Te Hau Nui, chez les femmes, ont remporté le titre de champion de l’île sœur. Les deux formations ont écrasé la concurrence en remportant tous les matchs dans leur catégorie.



Le championnat de Moorea de volley-ball, qui avait débuté au mois de février dernier, s’est achevé ce week-end avec l’obtention du titre de champion pour Jeunesse Vaitehere chez les hommes et de Te Hau Nui pour les dames.



Après avoir déjà gagné le championnat inter-quartier cette saison, l’équipe de Vaitehere a confirmé sa supériorité en remportant tous ses matchs cette saison sur l'île sœur. Pour Tama Bryan, président et joueur du club, le travail, la qualité ainsi que la symbiose entre les anciens et les nouveaux joueurs ont fait la différence. "Ce titre, c'est une fierté pour nous. Ce qui a fait la différence, c’est l’entrainement acharné des joueurs. Il y a aussi la qualité des joueurs. On a déjà en fait une certaine expérience avec les championnats inter-quartiers. On apporte donc notre expérience à nos jeunes joueurs", explique le président-joueur du club Jeunesse Vaitehere.



Le seul bémol de la saison a peut-être été la participation au Challenge de Polynésie de volley-ball au mois d’avril dernier, à l’issue duquel le champion de l’île sœur n’a pu obtenir "que" la cinquième place. "On est à la fois déçus et satisfaits de terminer cinquième face à 12 équipes. Jouer devant un grand public était une première pour nous. La plupart des joueurs étaient stressés. Pour aller plus loin, il va falloir encore travailler. On a encore certaines choses à acquérir, notamment les techniques de bases, mais ca viendra petit à petit", assure Tama Bryan.

Te Hau Nui championne sans forcer Du côté des dames, c’est cette fois-ci Te Hau Nui qui a écrasé toute la concurrence en battant toutes les équipes féminines de Moorea. L'équipe devance au classement Jeunesse Vaitehere, classée deuxième, et Tamarii Haaparu, classée troisième. "On n’a pas pris le championnat à la légère. Nos deux matchs contre Jeunesse Vaitehere ont été quand même difficiles, mais les autres formations ont plutôt été faciles à jouer" réagit Raihei Pihaatae, joueuse de Te Hau Nui. Selon elle, la solidarité de l’équipe a fait la différence, malgré l’absence de préparation. "Sans vous mentir, on ne s’entraine jamais. Certaines filles terminent leur travail tard dans la soirée tandis que d’autres sont à Tahiti. Je pense que ce qui fait notre force est l’entente entre les filles", ajoute-t-elle.



Et tout comme leurs homologues masculins du Jeunesse Vaitehere, les résultats au Challenge de Polynésie n’ont pas été à la hauteur des espérances des joueuses de Te Hau Nui. "On pouvait bien faire, mais on était trop stressées. Il y avait de la pression face à toutes les équipes de la ville et des Raromat'ai qui ont un sacré niveau. Il va peut-être s’entrainer pour faire mieux dans cette compétition", prévient Raihei Pihaatae. C’est donc la trêve pour les clubs de Moorea avant la reprise de la prochaine saison de volley-ball.

Rédigé par Toatane Rurua le Lundi 4 Juillet 2022 à 15:37 | Lu 298 fois