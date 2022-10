Volley-ball : Pirae et Tefana gardent le rythme

Tahiti, le 17 octobre 2022 - Dans le choc de la 3e journée du championnat fédéral, Tefana a dominé, samedi, en trois sets le vice-champion en titre, Tiarei. Une troisième victoire en autant de rencontres pour les joueurs de Faa'a qui restent au contact du Pirae volley club au classement. Chez les dames, Tefana domine également ce début de saison.



Troisième journée du championnat fédéral de volley-ball et premier choc de la saison. Le vice-champion en titre, Tiarei, s'est rendu, samedi soir à Pamatai, pour jouer face à Tefana, vainqueur du Tournoi des As et de la Coupe fédérale la saison dernière.



Avant cette rencontre au sommet, les verts de Faa'a ont été très rassurants sur leurs deux premières rencontres. Un premier succès d'abord contre Tamarii Punaruu puis une deuxième victoire décrochée face à l'équipe B de Tefana, à chaque fois sans concéder le moindre set. Tiarei était également sur une bonne dynamique avec deux victoires également, mais les bleus de la côte est avaient été bousculés lors de leur dernière sortie et ont eu besoin d'un tie-break pour se défaire de Tamarii Punaruu.

Tefana a plié mais n'a pas rompu Et ce que l'on retiendra de ce premier face-à-face entre Tefana et Tiarei, c'est que les verts de Faa'a ont été particulièrement résilients. Après un premier set remporté 25-20 par Tefana, les bleus de la côte est, dans le sillage de Yoan Paofai, se sont repris dans le second acte. En milieu de set, Tiarei allait compter jusqu'à cinq points d'avance (17-12). Puis les hommes d'Édouard Paofai ont eu un énorme passage à vide en enchaînant notamment les erreurs en réception. Vaianuu Mare et ses partenaires de Faa'a en ont profité pour refaire leur retard, avant d'empocher le set sur le score de 25-23.



Dans la manche suivante, les volleyeurs de Tiarei allaient de nouveau faire la course en tête. Mais encore une fois, ces derniers allaient se montrer très fébriles en fin de set en laissant revenir Tefana, grâce notamment à deux aces de l'intenable Vaianuu Mare. À la sortie d'un temps-mort, Édouard Paofai semblait avoir trouvé les mots justes pour remobiliser ses troupes qui remportaient finalement cette troisième manche 25-23. Une perte de set qui n'allait pas perturber plus que ça les volleyeurs de Faa'a. Ces derniers sont repartis de plus belle en faisant la course en tête dans la manche et de finalement l'emporter 25-22.



Une troisième victoire donc en autant de rencontres pour Tefana qui reste au contact du Pirae volley-ball club en tête du championnat fédéral. Les orange, de leur côté, ont dominé, vendredi, Tamarii Punaruu sur le score de 3 sets à 0. Et on notera également le succès du Team Djeuns Outuofai, de Faaone, qui a disposé de Tefana B en cinq sets.



Tefana leader aussi chez les dames



Du côté des dames, avec le report du match des joueuses du PVC, leurs rivales de Tefana avaient l'occasion de prendre seules la tête du championnat. Opposées à une modeste équipe de Arue, les protégées de Maimiti Mare n'ont pas eu à forcer leur talent pour s'imposer en trois sets et en un peu plus d'une heure de jeu (25-15, 25-8, 25-18).



Toujours chez les dames, la formation de Tefana B a signé sa première victoire de l'année, en quatre manches, contre le Team Djeuns Outuofai (25-15, 25-21, 24-26, 25-14).

Les classements après la 3e journée

