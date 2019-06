Volley-ball : Objectif équipe de France pour Nohoarii Paofai

Nohoarii va donc passer deux ans au pôle espoir de Wattignies. "C'était vraiment dur au début. Il fallait gérer les entrainements de volley, les cours et l'éloignement avec la famille. Il faut avoir un mental d'acier", insiste le Tahitien.



Grâce à sa détermination et à son talent il s'envole en 2012 pour Montpellier et le Centre national de volley-ball (CNVB) véritable usine à champion. "Quand tu es pris au CNVB tu es super content. Les meilleurs joueurs sont passés par le CNVB et sont aujourd'hui en équipe de France. Quand on m'a retenu là-bas je savais que j'étais sur la bonne voie", explique l'intéressé.



Au bout de deux ans au CNVB, à 17 ans il signe son premier un contrat d'aspirant pro avec le club de Tourcoing. Il dispute alors en 2014/2015 sa première saison en Pro A la première division du championnat français. "Malheureusement on est descendu en Pro B la saison suivante", indique Nohoarii. Le Tahitien va ensuite continuer à faire ses armes en Pro B avec les clubs de Saint-Nazaire (2016 à 2018) et de Plessis-Robinson (2018 à 2019).