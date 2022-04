Volley-ball : Les Raromata'i démarrent fort au Challenge de Polynésie

Tahiti, le 11 avril 2022 - Le Challenge de Polynésie s'est poursuivi, ce lundi, avec sa troisième journée. Une journée marquée notamment par une entrée en lice remarquée des formations des îles Sous-le-Vent. Les formations de Bora Bora, Faatahi chez les dames, et le Team Toa Amok chez les messieurs, ont dominé notamment les équipes du Pirae Volley-ball. La Sacred Family et l'AS Opoa, de Raiatea, ont également parfaitement lancé leur compétition en prenant le meilleur sur les équipes de Tubuai.



Entrée en lice remarquée ce lundi des équipes des îles Sous-le-Vent au Challenge de Polynésie de volley-ball. Les formations de Raiatea, l'AS Opoa chez les dames et la Sacred Family chez les hommes, ont montré la voie à leur camarade en dominant, à Fautaua, les clubs de Tubuai. Mis à part une première manche disputée face à Horomatani, remportée 26-24, les joueuses de Opoa ont ensuite déroulé dans le deuxième set empoché sur le score de 25-14. Une première victoire donc pour les Raromata'i. Dans la foulée, toujours à Fautaua, l'équipe masculine de la Sacred Family a survolé sa partie face à Ootaati (25-11, 25-19), offrant un deuxième succès aux îles Sous-le-Vent.



Il fallait ensuite se rendre à la salle de JT pour assister à l'entrée en lice des équipes de Bora Bora. Chez les messieurs, le Team Toa Amok, emmené par Matahi Tinorua, qui avait disputé la finale de la dernière édition du Challenge avec Haamene (équipe de Taha'a), était particulièrement attendu. Et les volleyeurs de Bora Bora n'ont pas déçu. Une première victoire acquise sans vraiment forcer face à Oputahi en deux sets (25-17, 25-20) dans la matinée, avant de prendre le meilleur en fin d'après-midi sur le Pirae Volley-ball (25-14, 25-12). Il faudra bien compter sur le Team Toa Amok pour jouer la gagne cette année.



Les volleyeuses de Bora Bora qui évoluent sous les couleurs de Faatahi, ont également envoyé un message fort, lundi, en dominant dans les grandes largeurs le Pirae Volley-ball (25-17, 25-9).



En cadets aussi, les îles Sous-le-Vent ont aussi fait sensation, avec la large victoire des espoirs de Hotureva (Taha'a) qui ont dominé Tefana (25-22, 25-11). Moins de réussite en revanche pour les jeunes de Faeta Nui (Bora Bora) qui ont concédé une défaite au tie-break face à Pirae (22-25, 25-22, 15-10).

Entrée en matière compliquée pour les formations de Rangiroa Si les formations des Raromata'i ont été à la fête ce lundi, le début de compétition pour les équipes des Tuamotu. Des Tuamotu, deux formations de Rangiroa ont fait le déplacement à Tahiti. Les dames du Team Tiputa, malgré de bonnes intentions, se sont inclinées face au TMN Afaahiti (25-20, 25-20). Leurs homologues masculins du Rangiroa Volley-ball n'ont également pas connu de réussite face au TMT Vaiarii. Pourtant bien partis après avoir remporté le premier set (25-22), les joueurs pa'umotu ont ensuite laissé filé la deuxième manche (25-22) et le tie-break (15-12).

Les résultats du lundi 11 avril Cadets

Hotureva (Taha'a) – Tefana : 2 sets à 0 pour Hotureva (25-22, 25-11)

Faeta Nui (Bora Bora) – Pirae Volley-ball : 2 sets à 1 pour Pirae (22-25, 25-22, 15-10)



Dames

Horomatani (Tubuai) – Opoa (Raiatea) : 2 sets à 0 pour Opoa (26-24, 25-14)

Team Tiputa (Rangiroa) – TMN Afaahiti : 2 sets à 0 pour Afaahiti (25-20, 25-20)

Faatahi (Bora Bora) – Pirae Volley-ball : 2 sets à 0 pour Faatahi (25-17, 25-9)



Messieurs

Ootaati (Tubuai) – Sacred Family (Raiatea) : 2 sets à 0 pour Sacred Family (25-11, 25-19)

Rangiroa Volley-ball – TMT Vaiarii : 2 sets à 1 pour Vaiarii (22-25, 25-22, 15-12)

Team Toa Amok (Bora Bora) – Pirae Volley-ball : 2 sets à 0 pour Toa Amok (25-14, 25-12)

Team Toa Amok – Oputahi (Taha'a) : 2 sets à 0 pour Toa Amok (25-17, 25-20)

