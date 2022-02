Volley-ball : ​le championnat de Moorea est lancé

Moorea, le 6 février 2022 - Après la clôture du championnat interquartiers, les championnats de volley-Ball masculin et féminin ont démarré ce week-end à Moorea. Huit clubs, qui présentent chacun une équipe masculine et féminine, s’affronteront sous la forme classique d’un championnat aller-retour. Parmi les équipes en lice, Jeunesse Vaitehere de Vaihere, et Te Hau Nui de Afareaitu, font figure de favoris chez les hommes et les femmes.



Le championnat de Moorea de volley-ball pour les équipes masculines et féminines vient officiellement d’être lancé ce week-end sur l’île sœur. Huit équipes sont en lice cette saison, à savoir Jeunesse Vaitehere, Te Hau Nui, Haaparu, Mira, Team Moz, Vaipua, Vaiare et enfin Te Noha. Les équipes s’affronteront en matchs aller-retour dans les salles omnisports de Papetoai, de Maatea, de Paopao ainsi que celle de Afareaitu. À noter que les leaders du championnat masculin et féminin représenteront l’île de Moorea au prochain Challenge de Polynésie.



Chez les hommes, c’est incontestablement le club de Jeunesse Vaitehere, du district de Vaihere, qui fait figure de favori puisque celui-ci vient de remporter le championnat interquartiers (tournoi de préparation pour le championnat de Moorea) en battant son principal rival Te Hau Nui au tie-break (3 sets à 2). Les blanc et noir de Vaihere ont bien endossé leur statut de favori en battant Te Hau Nui lors de la première journée, vendredi, sur le score de 3 sets à 1. Les autres équipes tenteront pour leur part de jouer les troubles fêtes et d’accrocher une place d’honneur au classement.



"Il y a du niveau cette année"



Chez les femmes, Te Hau Nui et Jeunesse Vaitehere sont clairement favorites, avec tout de même un avantage pour les filles de Afareaitu qui viennent de remporter le championnat interquartiers féminin face à Jeunesse Vaitehere (3 sets à 1). Les filles de Teh Haun nui ont encore battu Jeunesse Vaitehere lors de la première journée de la saison. Tout comme chez leurs homologues masculins, la lutte sera serrée entre le reste des équipes pour les places d’honneur. "Te Hau Nui et Jeunesse Vaitehere sont les finalistes des interquartiers et sont donc favoris pour le championnat. Après, tout le monde peut prétendre à une place sur le podium. On est satisfait des performances sportives. Il y a du niveau cette année par rapport aux saisons précédentes. Je situe le championnat de Moorea au même niveau que celui de l’Excellence Fédérale B à Tahiti", se réjouit Tapu Taihau, le président du district volley-ball de Moorea.



Outre l’aspect sportif, c’est l’engouement des jeunes de l’île pour la discipline, surtout depuis la mise en place du championnat interquartiers, qui satisfait le district volley-ball de Moorea. "Les interquartiers étaient une bonne chose pour rassembler les jeunes. Dans mon club par exemple (Te Hau Nui), j’ai accueilli quatre jeunes qui participent pour la première fois à une compétition. Ils ont du niveau. De plus, on n’avait que trois clubs sur Moorea lors des dernières années. On a aujourd’hui huit associations affiliées à la Fédération tahitienne de volley-Ball, dont 12 équipes de filles et 12 équipes de garçons", ajoute Tapu Taihau.



À noter aussi qu’une compétition de volley-Ball pour les jeunes de 10 à 15 ans sera organisée lors des prochaines vacances scolaires. Les meilleurs jeunes de l’île seront également choisis pour former une sélection de Moorea afin de participer à des rencontres à Tahiti.

Toatane Rurua



Photos: Chez les filles, la Team Moz (en vert) l'a remporté face à Vaipua (en jaune) 3 sets à 1.