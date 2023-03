Vol en Casa pour les adolescents des escadrilles air jeunesse

Tahiti, le 29 mars – Mercredi après-midi, les douze adolescents des Escadrilles Air Jeunesse (EAJ), un programme ayant pour but de faire découvrir les métiers de l'armée de l'air, ont pu participer à un vol découverte en Casa CN-235 du détachement Air 190, au-dessus de Tahiti et Moorea.



Sur le tarmac de l'aéroport de Tahiti, les douze adolescents de la première promotion des escadrilles air jeunesse (AEJ), vêtus de leur combinaison bleue à l'effigie de celles de l'armée de l'air, attendent de monter dans le Casa CN-235 du détachement Air 190. Dans le cadre du programme auquel ils participent, ils ont eu l'occasion de participer à un vol découverte mercredi après-midi, dans un avion de l'armée, qui sert habituellement aux transports de troupes et de fret, aux évacuations médicales et à la surveillance maritime. Les EAJ en Polynésie, regroupent donc des jeunes volontaires passionnés d'aéronautique, de 14 à 18 ans. Ils ont pour but de découvrir les principaux métiers de l'armée de l'air et de l'espace à travers des cours, des visites, des activités. “On leur donne des cours d'aéronautique, on leur a fait visiter la tour de contrôle de l'aéroport, le centre météorologique, les autres enceintes militaires de l'armée de terre et de la marine”, a expliqué le capitaine Karl, qui supervise le programme. Les jeunes ont même eu droit à un baptême de l'air quelques semaines auparavant.



C'est donc déjà rompu aux notions primaires d'aviation que les jeunes patientes en rang à l'arrière du Casa. Ce n'est qu’une fois les derniers préparatifs terminés, qu'ils ont enfin pu monter à bord et s'installer sur les rudimentaires sièges de “la soute” de l'avion avant d'écouter attentivement le briefing du vol donné par le lieutenant-colonel Yann Richerme, commandant du détachement Air 190 et pilote. Après de légères secousses relatives au décollage, le Casa a donc entamé son tour de Tahiti et de Moorea, sous les yeux passionnés de ses jeunes passagers. A la sortie de l'avion, une heure et demi plus tard, l'effet escompté est là, les adolescents sont séduits : “Le vol était vraiment super, l'expérience est chouette et on a appris plein de choses” nous a glissé Emma, membre des EAJ de Polynésie, de retour au bord de la piste d'atterrissage.



“Créer des vocations”



Cette promotion, dont les membres ont entre 14 et 18 ans, est la toute première en Polynésie et en outremer en général. “C'est nous les réservistes qui avons monté cette promotion ici et qui l'encadrons” a expliqué la capitaine Karl après le vol, “l'objectif est vraiment de leur donner une culture aéronautique et militaire pour pourquoi pas créer des vocations”. “Mon grand-père est colonel, et j'ai toujours voulu devenir militaire. Je suis rentré dans les EAJ pour découvrir ce monde-là. Ça m'a définitivement convaincu de rentrer dans l'armée, j'espère même pouvoir réintégrer ce programme l'année prochaine”, a ajouté Emma. Pour le capitaine Karl, ce programme est également l'occasion de rendre la vision du métier de pilote plus accessible : “Ça fait partie des métiers dont les jeunes rêves mais qui paraissent inaccessibles, donc on essaye de leur montrer que non, tout le monde peut y arriver, pas besoins de faire de hautes études”. Alors que la fin de l'année scolaire rime avec la fin de cette première promotion, la prochaine accueillera, comme cette année, une quinzaine de jeunes. Pour candidater, seule une lettre de motivation à destination de l'armée de l'air est exigée.