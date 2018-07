Vol Pékin-Paris : le passager à l'origine de la fausse alerte mis hors de cause

Bobigny, France | AFP | vendredi 27/07/2018 - Le passager australien à l'origine d'une fausse alerte "terroriste" jeudi sur un vol Air China Paris-Pékin qui avait dû rebrousser chemin 30 minutes après son décollage, a été relâché et mis hors de cause, a-t-on appris vendredi auprès du parquet de Bobigny.



Ce passager "retardé par un colis abandonné à l'aéroport de Roissy a téléphoné à la compagnie en disant qu'il y avait une bombe dans le terminal et son interlocuteur a compris qu'il y avait une bombe à bord de l'avion", avait relaté jeudi à l'AFP la Délégation préfectorale des aéroports parisiens.

Air China avait annoncé jeudi après-midi que le vol CA876, qui avait décollé à 12h59 (10H59 GMT) de l'aéroport Charles-de-Gaulle, avait dû faire demi-tour en raison d'une alerte "terroriste".

Le passager à l'origine de ce malentendu avait été placé en garde à vue jeudi, après l'ouverture d'une enquête par le parquet de Bobigny.

"Il a été interpellé car il n'était pas monté à bord de l'avion et avait appelé la compagnie. Mais aucun élement pénal n'a été retenu" contre lui, a expliqué le parquet à l'AFP, qui a levé sa garde à vue.

L'avion avait fait demi-tour après 30 minutes de vol seulement, selon la délégation préfectorale, et avait atterri à Roissy à 13H55 (11H55 GMT).