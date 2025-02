Voile: Violette Dorange embarque avec Samantha Davies pour la saison

Paris, France | AFP | mercredi 11/02/2025 - Devenue une star des réseaux sociaux en racontant son quotidien lors du Vendée Globe, Violette Dorange a annoncé mercredi rejoindre l'équipe de Samantha Davies (Initiatives Coeur) en tant que co-skipper pour la saison 2025 de course en double.



"Rejoindre Initiatives Coeur, c'est pour moi un nouveau rêve qui se concrétise", a déclaré dans un communiqué transmis à l'AFP la jeune navigatrice, qui a terminé dimanche 25e du dernier tour du monde en solitaire, après 90 jours en mer.



Son premier Everest des mers, bouclé à bord de l'ancien bateau à dérives de Jean Le Cam, elle l'a partagé jour après jour en vidéo: de sa joie de participer à la course, à ses peurs après avoir dû monter au mât ou à ses repas lyophilisés. Un grand succès.



Quasiment inconnue avant le départ du 10e Vendée Globe, Dorange est devenue en l'espace de quelques mois un phénomène médiatique comptant plus de 500.000 abonnés sur Instagram et Facebook.



Elle embarquera pour le reste de l'année en tant qu'équipière sur son premier monocoque à foils, un voilier mis à l'eau en 2022 et éprouvé par la Britannique Samantha Davies, 13e du dernier Vendée Globe et très expérimentée.



- "Mon idole" -



"J'ai hâte de prendre en main ce bateau très compétitif (...). Avoir l'opportunité de naviguer avec Sam et de bénéficier de son expérience est incroyable. C'est mon idole", a souligné la navigatrice de 23 ans.



À l'âge de sept ans, elle était notamment allée lui faire signer son t-shirt sur les pontons du Vendée Globe 2008/2009. Quatrième à l'arrivée cette année-là, la Britannique avait elle aussi séduit le grand public grâce à son enthousiasme et sa ténacité.



"Ce que Violette a réalisé au cours de son premier Vendée Globe est vraiment épatant", a expliqué auprès de l'AFP Samantha Davies, 50 ans et désormais 40 traversées transatlantiques au compteur.



Pour les skippers de la classe Imoca, le calendrier 2025 est exclusivement consacré aux courses en équipage et en double, après une année 2024 remplie de courses en solitaire pour mieux préparer le Vendée Globe.



Point d'orgue de la saison, le 26 octobre aura lieu au Havre le départ de la Transat Café L'Or (ex-Transat Jacques Vabre) en direction de La Martinique, qui sera le grand objectif des deux navigatrices.



- Influenceuse caritative -



"On va attaquer cette Transat à fond. J'espère l'aider encore à progresser et aussi apprendre auprès d'elle", a dit Davies, qui "à l'heure actuelle" n'a pas l'intention de repartir sur un 5e projet Vendée Globe.



"J'adore tellement cette course. Je pense que je peux apporter des choses pour aider quelqu'un d'autre", a ajouté la navigatrice, dont le contrat de skipper avec Initiatives Coeur se termine à la fin de l'année.



Pionnier du sponsoring à visée solidaire en course au large, le projet fonctionne depuis 2009 grâce à des partenaires qui reversent de l'argent à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque pour chaque nouvel abonné et partage sur les réseaux sociaux.



"Notre duo est cohérent, pendant nos courses on a toujours essayé de trouver l'équilibre entre performance et projet solidaire", a estimé Sam Davies.



Très à l'aise avec les codes des réseaux sociaux, Violette Dorange était déjà marraine depuis 2024 de la fondation Apprentis d'Auteuil, qui soutient les jeunes en difficulté.



Après une importante tournée médiatique à Paris dans les prochains jours, la jeune femme rentrera chez elle à Lorient (Morbihan) pour se reposer, avant de recommencer à naviguer avec sa nouvelle équipière.