Voile – Tahiti accueille les Oceania d’optimist et d’ilca 4

Tahiti, le 23 mars 2025 - Le yacht club de Tahiti de Arue va organiser les Oceania d’optimist et d’ilca 4 du 1er au 4 avril. Une soixantaine de compétiteurs représentant Tahiti, la Nouvelle-Calédonie et les îles Cook régateront en baie de Matavai, baie du Taaone ou sur le lagon de Arue selon les conditions de vent.



La voile tahitienne va avoir l’occasion de se distinguer début avril tant dans son rôle d’organisateur que sur les plans d’eau à l’occasion des Oceania d’optimist et d’ilca 4 orchestrés par le Yacht club de Arue sous l’égide de la Fédération tahitienne de voile. Le Yacht Club de Tahiti avait déjà organisé le même événement en 2024, mais faute de participation étrangère, l’épreuve n’avait pu être officialisé Oceania. Et dans l’histoire de la voile océanienne, il n’y eut en fait qu’un véritable Oceania d’optimist par le passé et ça remonte à 2001, déjà à Tahiti. Teiki Hacheche s’y était d’ailleurs distingué en remportant le titre face à une réelle opposition étrangère. Les éditions suivantes n’avaient d’Oceania que le nom car elles se sont déroulées en petit comité avec des compétiteurs uniquement locaux dans les pays organisateurs.



L’édition 2025 peut en revanche être labellisée Oceania car si la participation étrangère est réduite, elle est effective. Jessie Besson le directeur du Yacht club de Tahiti et cheville ouvrière de l’événement a livré quelques clés lors de la conférence de presse qui s’est tenue samedi matin au Yacht club de Arue : “Nous allons accueillir des Calédoniens et des représentant des Îles Cook. Nous aurions souhaité une représentation océanienne plus large mais certains pays ont des difficultés pour se déplacer et principalement pour des raisons financières liées au transport aérien. La Nouvelle-Zélande, que nous avions invitée, a décliné tout récemment sa participation. Nous avons une toute nouvelle équipe en optimist, les plus âgés ayant 11 ans et on ne va donc pas leur mettre trop de pression pour ces Oceania mais on espère que les meilleurs vont briller tout comme en ilca 4. Quant à l’organisation de l’événement, pas de souci car on est bien rôdés pour organiser régulièrement des régates au sein du yacht club et on ne lésine pas sur les moyens en ce qui concerne la sécurité. Donc tout devrait bien se passer en espérant que les conditions climatiques soient bonnes avec du vent.” Jessie Besson qui en a profité pour remercier l’IJSPF et le ministère des Sports “dont le soutien a été essentiel pour l’événement”.



Une étape pour 2027 en ilca



Le programme s’annonce chargé pendant les quatre jours de compétition si du moins le vent est au rendez-vous. Les Oceania d’optimist s’enrichissent en effet cette année de la catégorie ilca 4, voilier qui a remplacé le laser. Trois catégories seront en lice en optimist, la A pour les plus confirmés, la B dite intermédiaire et la C pour ceux qui découvriront le milieu de la régate et la compétition. La catégorie optimist concerne les jeunes jusqu’à 15 ans. L’ilca 4 est plus spécialement réservée à des pratiquants de 13 à 18 ans.



Les espoirs tahitiens de titre en optimist reposeront plus particulièrement sur le potentiel de Elliott Moll-Legendre, Matys Ripal et Hoani Samba Tome basés à Arue et de Lilie Depreville et son frère Manua de Taravao. En ilca, Mehiti et Teiva Bax de Keating ainsi que Akihei Baniel devaient être performants et soulignons que tous trois âgés de 14 à 16 ans sont déjà programmés pour les Jeux du Pacifique 2027 à Tahiti. Mais tous devront être talentueux sur le plan d’eau et avoir les nerfs solides car ils seront à disposition du comité de course de 9 heures à 16 heures. Ils devront attendre que les régates soient lancées ce qui peut être très aléatoire en fonction de la présence ou non du vent en baie de Matavai, du Taaone et sur le lagon de Arue, les trois spots retenus pour la compétition. Si le vent est au rendez-vous, il est prévu le lancement de cinq courses quotidiennement pour toutes les catégories.



La cérémonie d’ouverture, qui doit se tenir au Yacht club de Tahiti, donnera le ton de l’événement le lundi 31 mars veille du lancement des premières courses. La cérémonie de clôture est programmée le vendredi 4 avril avec, on l’espère, de larges sourires sur les jeunes visages tahitiens ce qui témoignerait d’une bonne campagne de la voile tahitienne.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 23 Mars 2025 à 15:46 | Lu 152 fois