Voile - Tahiti Moorea Sailing RV 2019 : Voile, culture et tourisme

Tahiti, hub de la plaisance dans le Pacifique.



Au-delà de l’accueil et du partage, la Tahiti Moorea Sailing RDV a aussi pour ambition de contribuer à faire de Tahiti la porte d’entrée de la plaisance dans le Pacifique insulaire, et de développer les synergies avec les autres destinations plus à l’ouest. Ainsi, des marinas et des acteurs du secteur nautique venant de Fidji, Tonga, Nouvelle Calédonie et Nouvelle-Zélande voient en cet événement un moment privilégié pour vanter leurs propres infrastructures nautiques et offres de services, proposées aux plaisanciers tout au long de leur traversée du Pacifique.



Sensibiliser les plaisanciers à la protection de nos lagons



Durant la TMS, un briefing des skippers est organisé afin d’informer les plaisanciers sur les bonnes pratiques et la régulation des zones de mouillage sur Moorea et Bora Bora, et le respect tant des autres usagers des lagons que des populations riveraines. Le dimanche, à Moorea, ils trouveront de nombreuses informations sur le stand tenu par l’équipe du PGEM de Moorea, mais pourront aussi contribuer aux actions menées par l’association Moorea Coral Gardeners en adoptant un corail de Moorea.