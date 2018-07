Voile - Tahiti Moorea Sailing : 56 voiliers ont participé à l'évènement

Les inscriptions et les festivités d’accueil se sont déroulées vendredi à la marina de Papeete. Toute l’après-midi, les plaisanciers ont pu rencontrer les professionnels de la plaisance de Tahiti et des îles du Pacifique sud, et en apprendre plus sur les mouillages, sur le PGEM de Moorea et sur les attraits touristiques des îles de la Société.



Samedi au matin, les voiliers ont suivi les deux bateaux du comité de course sur près de trois minutes au moteur avant que le départ ne soit donné en pleine mer. La flottille était cette année très éclectique, avec des trimarans de course, des catamarans tout confort, des monocoques modernes petits et grands, mais aussi une belle goélette des années 50.



Le trimaran Défiance, de San Francisco, a pris la tête du classement multicoques alors que Blue Zulu, voilier battant pavillon anglais, l’emportait en catégorie monocoque, pour le plus grand plaisir des trois équipiers locaux embarqués dans le cadre de ce moment de partage proposé par la Tahiti Moorea Sailing RDV.



Au total, une vingtaine de voiliers ont fini le parcours à la voile, les autres ayant préféré finir au moteur pour mieux profiter du magnifique mouillage en baie de Cook.