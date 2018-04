Voile/Optimist - Championnat National NZ : Excellents résultats pour Tahiti

Parole à Didier Arnould, coach de la sélection :



Quel le bilan de votre déplacement ?



« Un bilan extrêmement positif. On a classé deux enfants sur le podium dans la catégorie green fleet, la catégorie où les enfants on environ un an de compétition. Le premier était néozélandais et les deux autres Tahitiens. En open, on a fait 21e pour le meilleur classement avec quatre enfants classés. On a fait également une première place en – de 12 ans. Avec Manu Rousseau, on les entraine depuis septembre, moi en série B et lui en série A. »



La Nouvelle Zélande est une référence ?



« La Nouvelle Zélande est un des meilleurs pays dans le monde pour la voile. De grands noms de la voile sortent de l’optimist et sortent de la Nouvelle Zélande donc c’est un bon repère. C’était un bon challenge que d’aller se mesurer aux Néozélandais. On ne va pas en Europe en général car c’est beaucoup trop loin, beaucoup trop cher. En Nouvelle Zélande on a un niveau mondial, c’est pour cela qu’on y va chaque année. »



Les objectifs ?



« Et bien c’est de monter en puissance et de refaire un déplacement l’année prochaine. On a d’autres projets également à l’international, notamment un championnat en Birmanie au mois de novembre, pour un ou deux enfants. Une fois que les série A - ceux qui auront 14-15 ans - quitteront l’optimist, on pourra les mettre au Nacra 15 qui est un petit catamaran, c’est le cheminement logique. »



« Depuis deux-trois ans, on a une augmentation du nombre d’enfants qui viennent s’entrainer. Ça s’est vu aux championnats de Nouvelle Zélande. Il y a plus de concurrence locale ce qui augmente le niveau. Lorsqu’on est arrivés en Nouvelle Zélande, on a été surpris du classement mais pas tant que ça. Cela démontre qu’en Polynésie on a un gros potentiel pour faire des champions. »



Quelques mots sur le yacht club ?



« Ici les enfants naviguent quasiment toute l’année. On a pas le problème de l’hiver de l’Europe. Là-bas, ils s’arrêtent de naviguer en novembre-décembre pour reprendre en mars-avril-mai. On a un bon plan d’eau, on a tout ce qu’il faut. On peut aussi se confronter avec la Nouvelle Zélande et l’Australie, ce qui donne des grands champions comme Billy Besson quatre fois champion du monde de Nacra 17, qui a été sélectionné pour les Jeux Olympiques. »



Un dernier mot ?



« On est fiers d’avoir amené les gamins à ce niveau-là et ce n’est pas fini. Je pense qu’on a encore d’autres choses à montrer. Merci aux bénévoles et aux sponsors. » Propos recueillis par SB