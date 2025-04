Voile – Les Tahitiens bien lancés aux Oceania

Tahiti, le 2 avril 2025 - Les jeunes voileux tahitiens dominent le début des Oceania d’Optimist et d’Ilca 4 qui ont commencé mardi dans le lagon de Arue et qui seront clôturés demain. L’événement, organisé par le Yacht Club de Tahiti de Arue, bénéficie de conditions de vent idéales et ensoleillées pour que les régates soient intenses.



Une cinquantaine de compétiteurs, dont neuf venus des îles Cook et cinq de Nouvelle-Calédonie, s’affrontent sur le plan d’eau du lagon de Arue depuis mardi dans le cadre des Oceania d’Optimist et d’Ilca 4. Les organisateurs du Yacht Club de Tahiti, basé à Arue, bénéficient de circonstances très favorables, le vent étant en effet au rendez-vous, un paramètre évidemment essentiel dans le domaine de la voile.



Mardi, aux alentours de 10 heures lorsque la première régate des Oceania 2025 était lancée, le vent d’est soufflait entre 16 et 18 nœuds avec des rafales ponctuelles de 20 nœuds, ces conditions soutenues obligeant même les jeunes compétiteurs en Optimist (15 ans maximum) et en Ilca (13 à 18 ans) à se montrer costauds dans leurs manœuvres. Et si les conditions restent identiques pour la suite de la compétition, les régates continueront à se dérouler dans le lagon de Arue alors qu’il était envisagé un temps de faire des parcours en baie de Matavai, mais la sécurité y serait plus difficile à gérer si le vent était soutenu.



Le vent étant bien présent, les différentes catégories de bateaux et de compétiteurs ont pu disputer les cinq manches en Optimist et les quatre en Ilca prévues au programme, mardi et mercredi. Et les jeunes Tahitiens y ont été plutôt à l’aise, prenant la tête des classements dans les deux classes de dériveur. Jessie Besson, le directeur du Yacht Club de Tahiti, confirme que tous les voyants des Oceania 2025 sont au vert : “Nous vivons un début d’Oceania très positif tant au niveau des conditions de navigation que dans celui de l’organisation. Les jeunes sont enthousiastes mais aussi très à l’écoute des consignes, ce qui nous permet de respecter le programme horaire que nous avions envisagé. C’est bien parti aussi pour les compétiteurs tahitiens, mais rien n’est fait pour les podiums car si les Tahitiens sont devant au classement, des représentants des Cook sont encore dans la course. Mais pour les titres, ça devrait se jouer entre les Tahitiens tant en Optimist qu’en Ilca 4. Je souhaite adresser un grand merci à tous les bénévoles sans qui on ne pourrait organiser un tel événement, ils font un travail formidable.”

Les jeunes ténors tahitiens au rendez-vous



La participation étrangère est certes réduite, mais elle n’en est pas moins très active principalement, en Optimist A et B qui réunit les confirmés de la catégorie A et ceux de la catégorie B dite intermédiaire. Si les meilleurs espoirs tahitiens occupent le haut du classement après deux journées avec Lilie de Préville, Matys Rispal et Elliott Moll-Legendre, ils doivent composer avec la solide concurrence des spécialistes des îles Cook, à commencer par Edmund Postrygacz, vainqueur de deux des cinq manches mardi mais qui a rétrogradé à l’issue de la journée de mercredi. Les Calédoniens apparaissent en revanche en retrait mais le suspense reste entier quant à la composition du podium final en Optimist.



A priori, pas de suspense en Ilca 4 où les douze engagés sont répartis en deux poules de six bateaux, tant les meilleurs espoirs tahitiens de la spécialité dominent leur sujet. Mehiti Bax de Keating a survolé la poule A en remportant les huit manches mardi et mercredi. Et en poule B, Akihei Baniel a fait carton plein mercredi en gagnant les quatre manches de la poule. Au classement général des deux poules, Mehiti Bax de Keating, Akihei Baniel, Teiva Bax de Keating et Camille Metzinger occupent le quatuor de tête à mi-parcours de la compétition devant le résident des îles Cook, Malcom Niva. Les six premiers du classement général constitueront la poule Or jeudi et vendredi et se disputeront le titre océanien, les six autres poursuivant leur parcours en poule argent.



Pas de changement en Optimist, tous les engagés continueront la compétition ensemble. Des régates d’Optimist de la série C animent également les Oceania mais sur un parcours beaucoup plus abordable dans la mesure où elles mettent en scène des jeunes locaux qui découvrent la régate et débutent en compétition. Les classements peuvent évoluer mais il est tout de même probable que la remise des prix des Oceania 2025, vendredi soir au yacht club de Tahiti, mette en valeur la voile tahitienne.



Patrice Bastian

Résultats après deux journées



OPTIMIST A et B

1. Lilie de Preville (A-Tah) 18 pts

2. Matys Rispal (A-Tah) 20 pts

3. Elliott Moll-Legendre (A-Tah) 28 pts

4. Tikanui Tchong Wong (B-Tah) 28 pts

5. Edmund Postrygacz (A-Cook) 33 pts

6. Hoani Samba-Tomé (Tah) 47 pts

…

20 classés



ILCA 4

1. Mehiti Bax de Keating (Tah) 7 pts

2. Akihei Baniel (Tah) 9 pts

3. Teiva Bax de Keating (Tah) 17 pts

4. Camille Metzinger (Tah) 21 pts

5. Malcom Niva (Cook) 21 pts

6. Malwen Leclerc (Tah) 22 pts

…

12 classés

Rédigé par Patrice Bastian le Mercredi 2 Avril 2025 à 18:55 | Lu 141 fois