Voile - Grand Prix Pacifique des Jeux : La course est confirmée

La course, initiée par Teva Plichart le skipper de Trésors de Tahiti, propose un prize money de 595 000 xpf. Le format mélange stadiums (courses près de la côte), quatre courses de ralliement entre les plus belles îles de l’archipel de la Société et un raid dans le lagon de Bora-Bora. Les équipages sont autorisés à venir avec leurs sponsors et leur famille pour faire de cette régate un moment magique dans un lieu unique : la Polynésie française.



Le Centre d'Entrainement à la Régate - Genève (CER) - est le sixième inscrit du GP Pacifique des Jeux. Il y a donc aujourd'hui six équipages engagés sur la dernière étape du World Diam Tour : Cheminées Poujoulat (Bernard Stamm), Serenis (Christian Dulot), Team Lelh&Ducroz (Damien Lehl - Aurélien Ducroz), CER (Nelson Mettraux), Trésors de Tahiti Pro (Teva Plichart) et Trésors de Tahiti Espoirs (Pierre Daniellot).



Rappelons que le titre de champion du monde sera aussi décerné au terme du Grand Prix Pacifique des Jeux, dernière étape du World Diam Tour. Parmi les équipages qui peuvent glaner le titre, Cheminées Poujoulat, de Bernard Stamm, est le mieux placé.



Nelson Mettraux, skipper du CER : "Pour nous, c'est très important de pouvoir faire une année complète de Diam 24. Cela va nous permettre d'additionner les heures de régates et d'attaquer la saison 2019 très bien préparés pour le Tour Voile 2019. Ce sera aussi une superbe occasion de visiter la Polynésie française dans des conditions uniques." SB & Communiqué