Voile – Domination tahitienne aux Championnats d’Océanie

Tahiti, le 6 avril 2025 - Les jeunes tahitiens ont trusté les podiums aux Championnats d’Océanie d’optimist et d’ilca 4 qui se sont déroulés de mardi à vendredi dernier sur le lagon de Arue. Matys Rispal (optimist A), Tikanui Tchong-Wong (optimist B) et Mehiti Bax de Keating (ilca 4) ont décroché la médaille d’or dans leur catégorie respective.



Du bonheur, c’est bien le sentiment qui prévalait vendredi soir au Yacht club de Arue lors de la remise des prix des Championnats d’Océanie. Bonheur pour les organisateurs et en premier lieu pour Jessee Besson, directeur du Yacht clubs et cheville ouvrière de l’organisation de l’événement. Un bonheur aussi pour tous les jeunes “voileux” qui ont pu naviguer pendant quatre jours dans des conditions idéales. Jessee Besson a logiquement tiré un bilan très positif de l’événement : “Au niveau météorologiques, les Championnats d’Océanie ont bénéficié de conditions parfaites avec un vent entre 12 et 18 nœuds, une mer plate et du soleil. Cela a permis de rendre la compétition très attractive. Nous sommes très fiers, au Yacht club de Tahiti et à la Fédération tahitienne de voile, des performances de nos jeunes qui ont monopolisé les podiums dans toutes les catégories. On sait que l’on a encore beaucoup de travail car on a plusieurs objectifs qui vont arriver à moyen terme et en particulier les Jeux du Pacifique de 2027 à Tahiti ; mais on sait déjà que l’on peut s’appuyer sur un solide potentiel. Ces Championnats d’Océanie ont été une réussite organisationnelle et sportive pour la voile tahitienne et je tiens à souligner le rôle de l’IJSPF qui nous a permis d’organiser l’événement, celui de l’Agence nationale du Sport dont la subvention va nous permettre d’acheter des ilca et les partenaires privés qui nous accompagnent régulièrement. Je tiens aussi à remercier le centre nautique de la baie de Phaëton, l’école de voile de Arue de même que les clubs de Nouméa et de Rarotonga qui ont permis de donner du volume au championnat.”

Tous les podiums occupés par les Tahitiens



L’ultime journée de compétition vendredi a confirmé la domination tahitienne face à la concurrence des représentants de Nouvelle-Calédonie et des Îles Cook. En optimist et grâce à ses quatre succès sur cinq manches, Matys Rispal a profité de la dernière journée de régates pour passer devant Lilie De Preville et décrocher l’or de la catégorie. Remarquable performance également de Tikanui Tchong-Wong qui monte sur la troisième marche du podium au classement cumulé optimist A et B, alors qu’il concourrait dans la catégorie B, laquelle intégrait des jeunes moins expérimentés que ceux de la catégorie A. À 8 ans, Tikanui Tchong-Wong est déjà considéré comme une pépite. Mehiti Bax de Keating également perçu comme un grand espoir lors de ses premières années de voile est désormais incontournable au sein de l’élite tahitienne en ilca 4. La sociétaire du Yacht club de Tahiti a survolé les championnats d’Océanie en remportant 15 des 16 manches de la catégorie, finissant seconde de la seule régate qui lui a échappé jeudi en poule or. L’épreuve réunissait les six meilleurs des deux premières journées de compétition. La jeune Akihei Banniel a aussi été à la hauteur avec une médaille d’argent, Teiva Bax de Keating prenant le bronze devant Malcom Niva représentant du Rarotonga Racing Club.



Notons que les trois locaux, âgés de 13 à 16 ans, sont déjà programmés pour les Jeux du Pacifique de 2027 à Tahiti. Matys Rispal et Elliott Mol seront encore sollicités en compétition prochainement mais sur les eaux d’Auckland à l’occasion des Championnats de Nouvelle-Zélande d’optimist qui auront lieu du 12 au 16 avril au large de la capitale néo-zélandaise. Sacré challenge pour les deux jeunes (11 ans) Tahitiens sélectionnés à l’issue des Championnats de Tahiti et dont la série comportera 80 concurrents de la zone Asie/Pacifique.



La voile tahitienne a bien le vent en poupe.



Patrice Bastian

Résultats



Optimist

1er Matys Rispal (Tah) 32 pts

2e Lilie De Preville (Tah) 40 pts

3e Tikanui Tchong-Wong (Tah) 58 pts

4e Elliott Moll (Tah) 60 pts

5e Manua Depreville (Tah) 81 pts

6e Edmund Postrygacz (Cook) 93 pts

7e Duke Burgess (Cook) 97 pts

8e Victoria Matias (NC) 101 pts

9e Hoani Samba-Tome (Tah) 112 pts

10e John Hoff (Cook) 117 pts

(…)

20 concurrents classés



Ilca 4

1er Mehiti Bax de Keating (Tah) 13 pts

2e Akihei Baniel (Tah) 20 pts

3e Teiva Bax de Keating (Tah) 34 pts

4e Malcom Niva (Cook) 40 pts

5e Camille Metzinger (Tah) 47 pts

6e Malwen Leclerc (Tah) 55 pts

(…)

12 concurrents classés

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 6 Avril 2025 à 18:03 | Lu 213 fois