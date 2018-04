Voile - Diam 24 : Le World Diam Tour se terminera à Tahiti

Cinq années après son lancement, le catamaran Diam 24 continue de surprendre avec la création du Diam World Tour. Ce nouveau circuit - qui compte aujourd’hui trois épreuves - est rendu possible par le succès international de ce trimaran de 24 pieds (7,3 mètres).



Support officiel du Tour Voile depuis 2015, il séduit un public de plus en plus large et la barre des 100 unités en circulation devrait être passée dans les prochains mois. Spectaculaire tout en restant accessible, le Diam 24 a maintenant des adeptes dans plusieurs pays et des courses de haut niveau sont proposées sur trois continents.



Trois continents



En février, huit équipages ont rejoint la chaleur du Moyen Orient pour disputer la nouvelle formule du Sailing Arabia The Tour (SATT) à Oman. Cette première épreuve du World Diam Tour sera suivie par l’épreuve phare de ce World Tour, le Tour Voile.



La saison s’achèvera dans les eaux polynésiennes avec le Grand Prix Pacifique des Jeux (Tahiti), qui sera doté d'un prize money de 5 000 euros. Le Tahitien Teva Plichart, deuxième du Tour Voile l’année dernière avec Trésors de Tahiti, est l’un des initiateurs de ce Tour. Le Suisse Bernard Stamm a été le premier à s’inscrire à ces différentes épreuves pour « naviguer dans des coins différents » et aussi pour « passer le plus de temps possible en mer et gagner en compétitivité. »